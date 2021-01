Ein Modeschöpfer und seine Muse im Großbritannien der 1950er-Jahre: Daniel Day-Lewis und Vicky Krieps in "Der seidene Faden", ORF 2, 23.25 Uhr. Foto: ORF / Universal / Laurie Sparham

20.15 UMWELT

Themenmontag: Fett Nicht zuletzt als Geschmacksträger scheint Fett unersetzlich zu sein. Zum Auftakt eines Schwerpunkts zeigt eine Doku Wege aus der Fettfalle auf, danach wird um 21.05Die Fett-Hysterie beleuchtet. Um Fett und Zucker – Die versteckten Dickmacher geht es um 21.55, bevor um 22.45 eine weitere Doku Die Wahrheit über Fett verspricht. Bis 23.35, ORF 3

20.15 DRAMA

Verleugnung (Denial, GB/USA 2016, Mick Jackson) Von 1996 bis 2000 führte der britische Holocaustleugner David Irving einen Verleumdungsprozess gegen die amerikanische Historikerin Deborah Lipstadt. Mick Jackson verfilmte den Fall mit Rachel Weisz in der Hauptrolle und stützte sich dabei auf ein Buch von Lipstadt. Bis 22.00, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Der Corona-Impfstart nimmt Fahrt auf. Infektiologe Christoph Wenisch im Gespräch / Covid-19 – Linderung durch Cannabis? / Die Macht der Social Media – wie Lügen die Demokratie gefährden / Adoption – der Traum von der Bilderbuchfamilie. Bis 22.00, ORF 2

22.00 DRAMA

Monsieur Klein (Mr. Klein, F/I 1976, Joseph Losey) Der zynische Kunsthändler Robert Klein arrangiert sich im Paris des Jahres 1942 mit den Faschisten, bis er selbst in ihr Visier gerät. Meisterwerk von Joseph Losey mit Co-Produzent Alain Delon in einer seiner besten Rollen. Bis 0.00, Arte

22.30 KULTURMONTAG SPEZIAL

Coco Chanel, die Revolution der Eleganz (F 2018, Jean Lauritano) Vom Waisenmädchen zur Mode-Ikone: Die Dokumentation erzählt die Geschichte von Coco Chanel, von den Anfängen als Näherin, dem gesellschaftlichen Aufstieg und dem Credo, die Frauen aus der Enge des Korsetts zu befreien. Bis 23.25, ORF 2

23.25 DRAMA

Der seidene Faden (Phantom Thread, USA 2017, Paul Thomas Anderson) Daniel Day-Lewis als egomanischer Modeschöpfer im Großbritannien der 1950er-Jahre, der in einer Serviererin (Vicky Krieps) seine Muse findet, während sich die Schwester (Lesley Manville) um die Finanzen kümmert. Von Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood) als komplexes Beziehungsdrama inszeniert. Bis 1.25, ORF 2