Wenig begeistert zeigt sich die "taz": "Aber außer grauen Fotos, die zeigen, wie furchtbar es gewesen sein muss, dort zu arbeiten und zu leben, bleibt nicht viel hängen. Erst sagenhafte 12 Minuten vor Schluss wird klar, wieso die Tote ausgerechnet schmierige Westfuzzis mit Ministerambitionen deswegen erpresst hat. Und auch dann nur so konfus, dass man sich die Hintergründe zusammenrecherchieren muss, um es verstehen zu können. So wichtig scheint es für die Story also nicht zu sein. Und mehr muss man über diesen Tatort leider nicht wissen."

Viel besser kommen die Kölner bei "Spiegel Online" weg, wo die neue Folge neun von zehn möglichen Punkten erhält: "Die Dialog-Power macht es möglich: Im tiefsten Westdeutschland erwacht ein dunkles Kapitel der ostdeutschen Geschichte zu Leben."

Und Sie? Was halten Sie von der neuen Folge? Top oder Flop? (red, 10.1.2021)