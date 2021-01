Flieger. Foto: EPA/ WITTEK

Titisee-Neustadt (APA) – Stefan Kraft hat am Sonntag in Titisee-Neustadt als Dritter seinen ersten Weltcup-Podestplatz des Winters erreicht. Der Salzburger musste sich nur den Norwegern Halvor Egner Granerud und Daniel Andre Tande geschlagen geben. Weltcupspitzenreiter Granerud feierte seinen bereits sechsten Saisonerfolg. Der am Samstag vor Granerud siegreiche Tournee-Champion Kamil Stoch kam nicht über Rang 17 hinaus.

Kraft schaffte es eine Woche nach Ende der insgesamt enttäuschenden Vierschanzen-Tournee und seinem vierten Rang in Bischofshofen knapp vor dem Deutschen Markus Eisenbichler aufs Stockerl. Zweitbester Österreicher war auf Platz zehn Daniel Huber, der sich mit einem starken Finalsprung vom 16. Zwischenrang noch deutlich verbesserte. (APA, 10.1.2021)

Ergebnisse des Weltcup-Skispringens in Titisee-Neustadt am Sonntag:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 299,4 (140,0/138,0)

2. Daniel-Andre Tande (NOR) 297,0 (138,5/138,0)

3. Stefan Kraft (AUT) 291,3 (138,0/136,0)

4. Markus Eisenbichler (GER) 288,7 (136,5/135,5)

5. Marius Lindvik (NOR) 288,4 (133,5/137,0)

6. Dawid Kubacki (POL) 287,0 (134,0/137,0)

7. Ryoyu Kobayashi (JPN) 280,3 (135,0/132,5)

8. Yukiya Sato (JPN) 279,2 (130,0/136,5)

9. Jakub Wolny (POL) 278,5 (136,0/134,0)

10. Daniel Huber (AUT) 276,0 (129,0/138,0)

11. Karl Geiger (GER) 272,6 (134,0/130,5)

12. Pius Paschke (GER) 272,2 (130,0/133,0)

13. Peter Prevc (SLO) 270,9 (131,0/132,0)

14. Michael Hayböck (AUT) 269,9 (128,5/134,5)

15. Anze Lanisek (SLO) 269,2 (133,0/130,5)

16. Piotr Zyla (POL) 266,6 (129,0/131,5)

17. Kamil Stoch (POL) 265,7 (123,5/131,0)

18. Michail Nasarow (RUS) 262,4 (134,5/131,5)

19. Jewgenij Klimow (RUS) 261,7 (134,0/131,0)

20. Robert Johansson (NOR) 259,6 (129,0/129,5)

21. Andrzej Stekala (POL) 258,3 (129,5/128,0)

22. Naoki Nakamura (JPN) 253,3 (129,0/129,0)

23. Junshiro Kobayashi (JPN) 253,1 (129,5/128,5)

24. Severin Freund (GER) 252,1 (132,5/126,0)

25. Niko Kytosaho (FIN) 250,7 (128,5/127,0)

26. Ziga Jelar (SLO) 246,5 (131,5/124,5)

27. Philipp Aschenwald (AUT) 245,7 (134,5/120,5)

28. Aleksander Zniszczol (POL) 240,4 (128,5/121,5)

29. Thomas Lackner (AUT) 240,2 (127,5/123,0)

30. Pawel Wasek (POL) 237,0 (128,0/120,0)

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert: 43. Markus Schiffner (AUT) 94,8 Punkte/114,0 Meter – 46. Maximilian Steiner (AUT) 90,1/110,0

Weltcupstand im Skisprung nach 13 Bewerben:

1. Halvor Egner Granerud (NOR) 948

2. Markus Eisenbichler (GER) 684

3. Kamil Stoch (POL) 622

4. Dawid Kubacki (POL) 473

5. Piotr Zyla (POL) 469

6. Karl Geiger (GER) 391

7. Anze Lanisek (SLO) 388

8. Robert Johansson (NOR) 375

9. Marius Lindvik (NOR) 337

10. Yukiya Sato (JPN) 326

11. Daniel Huber (AUT) 301

12. Pius Paschke (GER) 265

13. Ryoyu Kobayashi (JPN) 263

14. Andrzej Stekala (POL) 250

15. Stefan Kraft (AUT) 214

weiter:

18. Michael Hayböck (AUT) 166

21. Philipp Aschenwald (AUT) 140

31. Thomas Lackner (AUT) 77

37. Markus Schiffner (AUT) 60

46. Jan Hörl (AUT) 34

48. Clemens Leitner (AUT) 27

54. Maximilian Steiner (AUT) 15

56. Manuel Fettner (AUT) 11

57. Timon-Pascal Kahofer (AUT) 9

58. Gregor Schlierenzauer (AUT) 8

67. Daniel Tschofenig (AUT) 1

Nationencup (13):

1. Polen 2398

2. Norwegen 2380

3. Deutschland 2036

4. Österreich 1463

5. Slowenien 1088

6. Japan 1064

7. Russland 259

8. Schweiz 200

9. Finnland 110 10. Kanada 100