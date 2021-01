Whatsapp war schon einmal beliebter. Foto: AFP

"Für europäische Nutzer ändert sich nichts": Diesen Punkt betont Facebook seit Tagen, wenn es um die neuen Nutzungsbedingungen von Whatsapp geht. Und doch hat der erweiterte Datenaustausch mit dem Mutterkonzern auch hierzulande viele dazu gebracht, über Alternativen nachzudenken. Immerhin erinnert dies auch daran, dass Whatsapp so schon erheblich mehr sensible Daten über seine User sammelt als so mancher Konkurrent.

Signal

Hauptprofiteur der Whatsapp-Krise scheint bislang Signal zu sein: Seit Tagen hat der verschlüsselte Messenger mit dem Ansturm an neuen Nutzern zu kämpfen, wodurch es bei der Anmeldung immer wieder zu Verzögerungen kommt. Das liegt nicht zuletzt an zahlreichen prominenten Empfehlungen, von Tesla-Chef Elon Musk bis zu Twitter-Boss Jack Dorsey reicht die Palette der Proponenten. NSA-Whistleblower Edward Snowden wirbt ohnehin schon lange für Signal, und natürlich hat auch die aktuelle Medienberichterstattung eine gewisse Auswirkung. Doch auch andere ganz auf Sicherheit ausgelegte Angebote erfreuen sich derzeit eines stark wachsenden Interesses.

Threema

Die Downloads von Threema würden geradezu in die Höhe schießen, verkünden die Entwickler der Schweizer App via Twitter. Im Gegensatz zu Signal ist Threema zwar nicht kostenlos, darin sieht man aber keinen Nachteil: "Wer für einen Service nicht zahlt, der ist das Produkt", erlauben sich die Entwickler einen Seitenhieb auf die Konkurrenz. Was dies im Kontext von Signal konkret heißen soll, führt man allerdings nicht aus.

Threema gilt schon länger als gute Alternative für jene, die einen sicheren und auf Privatsphäre ausgelegten Messenger suchen. Seit einigen Wochen sind die Apps für Android und iOS zudem Open Source, um das Vertrauen weiter zu stärken.

Verblüffende Werbung

Unterdessen scheint man bei Facebook angesichts des aktuellen Signal-Hypes etwas unruhig zu werden. Nachdem der verschlüsselte Messenger tagelang die Topposition in der entsprechenden Kategorie in Apples App Store eingenommen hat, hat Facebook nun damit begonnen, Werbung zu schalten. Das Resultat: Wer im App Store nach Signal sucht, bekommt als erstes Ergebnis den Facebook Messenger angeboten.

Eine einigermaßen verblüffende Wahl, schneidet doch dieser im Hinblick auf Privatsphäre und Sicherheit noch einmal erheblich schlechter ab als Whatsapp. Vielleicht hofft man aber angesichts des derzeit sehr schlechten Whatsapp-Rufs darauf, dass viele Nutzer das nicht wissen. (apo, 11.1.2021)