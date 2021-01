Foto: DC Designs

Das Entwickler-Studio DC Designs veröffentlicht im Jänner vier Versionen des Kampfjets F-15 für den Microsoft Flight Simulator. Raketen abfeuern wird man aber voraussichtlich nicht können.

Die Welt in 4K



Als erstes Computerspiel, das die gesamte Erde in drei Dimensionen mit 4K-Texturen aus Satellitenaufnahmen simuliert, erfreut sich der Microsoft Flight Simulator in seiner Neuauflage seit August 2020 großer Beliebtheit. Der Fokus liegt in dieser Flugsimulation auf dem Erkunden der Welt in klassischen Flugzeugen wie diversen Cessna- oder Boeing-Modellen. Mit der F-15 erscheint nun erstmals ein Kampfflugzeug für das Spiel.

Bekannte Entwickler

Die auf die Programmierung und das Design von Flugzeugen spezialisierten Entwickler DC Designs werden vier verschiedene Modelle der F-15 anbieten, so der Youtuber Obsidian Ant, der als Erster ein paar Runden fliegen durfte. Auf allzu viele Details geht er in dem Video noch nicht ein. Offenbar kann man die Bewaffnung vor dem Flug bestimmen, ob man etwa Raketen auch abfeuern wird können, ist aber unklar, aber unwahrscheinlich.

Auf ihrer Facebook-Seite verraten die Entwickler, dass ihr F-15-Paket am 20. oder 21. Jänner käuflich erwerbbar sein wird und alle grafischen Möglichkeiten des Flugsimulators ausnutzen wird, inklusive Virtual Reality. Auch zukünftige Patches des Spiels werden die F-15 nicht zur Bruchlandung zwingen, so die Entwickler. Spannend wird in jedem Fall sein, ob man wirklich mit Mach 2,5 die Wolken durchbrechen wird können. Beeindruckend und auch eine neue Erfahrung für Kenner der Simulation wäre es allemal.



Xbox Series X/S

Eine Version des Microsoft Flight Simulator für die Xbox Series X/S ist für den Sommer angekündigt. Ob man auch auf der Konsole Inhalte von externen Anbietern wird nutzen können, ist noch unklar. (aam, 11.1.2021)