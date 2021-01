Österreichs Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) soll sich ihre Titel erschwindelt haben. Wie sie damit durchkam und was ihren Nachfolger erwartet

Aschbacher bei einer Pressekonferenz im Frühling. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Seit Montag hat Österreich einen neuen Arbeitsminister, den Ökonomen Martin Kocher. Seine Vorgängerin, Christine Aschbacher von der ÖVP, soll Teile ihrer Abschlussarbeiten abgeschrieben haben. Wegen dieser Vorwürfe ist sie vergangenen Samstag zurückgetreten. Was an den Anschuldigungen dran ist, wie die Regierung in diese peinliche Affäre hineingeraten konnte und welche großen Herausforderungen auf Österreichs neuen Arbeitsminister zukommen, erklären Theo Anders und Andras Szigètvari vom STANDARD. (red, 11.1.2021)