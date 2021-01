In den USA geht die Sorge um, dass sich nach dem Sturm auf das Kapitol neue Gewalt zusammenbraut. Foto: Lev Radin via www.imago-images.de

Mehr als 17.000 Hinweise zu den Vorkommnissen im Kapitol, bei denen am vergangenen Mittwoch fünf Menschen ums Leben kamen, sind bisher bei der Polizei in der US-Hauptstadt Washington eingelangt. Gegen 25 Personen wurde dem US-Justizministerium zufolge nun Anklage wegen "inländischen Terrorismus" erhoben. Die Untersuchung der Unruhen dürfte aber Monate dauern, sagte ein Sprecher am Sonntag.

Nach und nach kommen jetzt Details der bangen Momente in den Hallen und Gängen des Parlaments an das Tageslicht. Und sie nähren auch im Verteidigungsministerium die Angst vor weiteren Gewalttaten vor oder am 20. Jänner, dem Tag, an dem Joe Biden als 46. US-Präsident angelobt werden soll. Das FBI untersucht nun, ob sich hinter dem Sturm auf das Kapitol andere, noch gewalttätigere Pläne verbergen.

Mit Handschellen ausgerüstet

Besondere Sorge bereitet etwa der Umstand, dass mehrere der Eindringlinge mit Plastikhandfesseln ausgerüstet waren – Spekulationen, dass sie Abgeordnete oder gar Vizepräsident Mike Pence als Geiseln nehmen wollten, erhalten so neue Nahrung. Eine Theorie, die von den Ermittlern laut Washington Post untersucht wird, ist, ob es sich dabei womöglich um (ehemalige) Polizeikräfte oder Armeeangehörige handeln könnte. "Langwaffen, Molotowcocktails, Sprengsätze und Handfesseln wurden gefunden, was darauf hinweist, dass eine noch größere Katastrophe nur knapp verhindert wurde", sagte der demokratische Abgeordnete Jason Crow am Sonntag. Das Pentagon solle nun dringend sicherstellen, dass involvierte Angehörige der Streitkräfte, die bei dem Sturm auf das Kapitol beteiligt waren, vor Militärgerichte gestellt werden – und dass am 20. Jänner keine Soldaten Bidens Amtseinführung sichern, die mit den Gewalttätern vom vergangenen Mittwoch sympathisieren.



Die zwei Männer, die sich in Kampfanzügen samt Handfesseln im Sitzungssaal hatten ablichten lassen, wurden am Wochenende verhaftet – tausende Kilometer von Washington entfernt in Texas beziehungsweise Tennessee. Auf dem Grundstück des einen wurden einem Bericht des Senders CBS zufolge "haufenweise Waffen" gefunden. Nun wird ermittelt, ob der Mann diese legal besitzt. Der andere, ein pensionierter Luftwaffen-Leutnant, erklärte dem Magazin "New Yorker", er habe die Handfesseln lediglich auf dem Fußboden gefunden. Seine Ex-Frau meldete ihn als Verdächtigen, nachdem sie die Bilder aus der Hauptstadt im Fernsehen gesehen hatte. Neben der von der Polizei erschossenen Ashli Babbitt ist der Mann schon der zweite ehemalige Luftwaffen-Mitarbeiter, der bei den Unruhen im Kapitol eine Rolle spielte.

Auch andere Angehörige der Sicherheitskräfte spielten als Beteiligte eine unrühmliche Rolle, etwa ein Sheriff aus Oklahoma, der sich auf einer eigens einberufenen Pressekonferenz bemüßigt fühlte zu dementieren, ins Kapitol eingedrungen zu sein. Auf der Protestkundgebung sei er aber sehr wohl gewesen, sagte er.

"Schamane" verhaftet

Und auch der berüchtigte "Schamane" Jake Angeli aus Arizona wurde am Wochenende verhaftet. Der Mann war samt Fell und Hörnern beim Sturm auf das Kapitol abgelichtet worden und gilt als notorischer Verfechter der Verschwörungstheorien von QAnon. So wie die beiden anderen Männer muss auch er sich nun vorerst wegen des unerlaubten Eindringens in das Kapitol verantworten.

Nach dem Rücktrittsreigen von vergangener Woche, als ein halbes Dutzend Minister und Berater Donald Trump den Rücken kehrte, wurde am Wochenende bekannt, dass die Ehefrau des ultrakonservativen Höchstrichters Clarence Thomas, Ginni Thomas, dem sich vor dem Weißen Haus versammelnden Mob per Tweet ihre Unterstützung bekundete. (flon, 11.1.2021)