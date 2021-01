Ihre Meinung zum neuen Arbeitsminister? Foto: Christian Fischer

Einarbeitungszeit? Gibt es nicht. Er werde sofort losstarten und die zahlreichen Herausforderungen angehen, so der frisch angelobte Arbeitsminister Martin Kocher, der das Amt der kürzlich zurückgetretenen Christine Aschbacher (ÖVP) übernimmt. Der Verhaltensökonom und Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) in Wien sieht seine drei wichtigsten Aufgaben in der Abfederung der Folgen der Pandemie, der Beschäftigungslage der nächsten Jahre und der langfristigen Entwicklung von Arbeitsgestaltung. Er ist zwar parteilos und gilt als unabhängiger Experte, verschiedene seiner Positionen sind allerdings bekannt und sorgten bereits für Diskussionen: Pensionen seien zu teuer, die Abgabenquote und Staatsschulden zu hoch – und für Hartz IV fand er in der Vergangenheit lobende Worte.

Stimmen aus dem Forum

Welche Erwartungen haben Sie an Arbeitsminister Kocher?

Welche Aufgaben sind am drängendsten? Welche Herausforderung am größten? Welche Hoffnungen und welche Befürchtungen haben Sie in Bezug auf den neuen Arbeitsminister? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 12.1.20219