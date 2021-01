Auch wenn die diesjährige CES von der Pandemie ins digitale Format gedrängt wurde und einige sonst präsente Aussteller auf eigene Online-Events ausgewichen sind, gibt es auf der Messe immer noch die eine oder andere Premiere zu sehen. So auch beim Dell Ultrasharp 40 Curved WUHD, dem laut Hersteller ersten Monitor mit 5K2K-Auflösung.

Wenngleich sich die Spezifikationsliste insbesondere in Sachen Anschlüssen beeindruckend liest, wird der Brei in Sachen Auflösung nicht gar so heiß gegessen, wie er gekocht wurde. 5120 x 2160 Pixel bringt der Bildschirm bei einer Diagonale von 40 Zoll mit und ist, wie der Name bereits verrät, gekrümmt.

Dell

Erster 5K2K-Monitor mit Krümmung

Damit ist er, so weit sich dies auf die Schnelle recherchieren lässt, tatsächlich der erste gekrümmte Bildschirm mit dieser Auflösung. Flache Modelle mit dem gleichen Pixel-Output gibt es aber auch von anderen Herstellern, wie etwa LG. Welches Panel eingesetzt wird, lässt man offen. Es dürfte sich um LCD-Technologie handeln.

Die Reaktionszeit wird mit 5 Millisekunden angegeben, die Bildwiederholrate mit 60 Hz. Der Monitor bietet 10-Bit-Farbwiedergabe und soll damit 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums und 100 Prozent des sRGB-Spektrums abdecken.

Viele Anschlüsse



Wie bereits erwähnt kann der Monitor abseits der Auflösung vor allem mit einem Sammelsurium an Anschlüssen punkten. Mit dabei ist etwa Thunderbolt 3-Support per USB-C, dank dem Geräte mit bis zu 90W an Leistung geladen werden können. Dazu gibt es auch noch einen zweiten Type-C-Port, drei 10-Gbit-taugliche USB-A-Anschlüsse, einen USB-B-Steckplatz, einen RJ45-Anschluss für Netzwerkkabel sowie eine Klinke für Kopfhörer bzw. Lautsprecher. Für "klassische" Ausgabe von Bild und Sound gibt es zwei HDMI-Anschlüsse (2.0) sowie einen DisplayPort (1.4).

Im Gegensatz zu manch anderem Hersteller hat Dell auch schon verraten, wann der Ultrasharp 40 Curved WUHD verfügbar wird. In den USA ist er ab 28. Jänner erhältlich und wird 2.100 Dollar (derzeit etwa 1.730 Euro) kosten. (red, 11.1.2021)