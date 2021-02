Ein Bier, das munter macht: Eule-Koffeinbier. Foto: Conrad Seidl

Fünf "Benefits" haben die Leute von Eule Bier auf das Etikett drucken lassen. Nummer fünf lautet: "Vorteil zu Energy Drinks: Es ist Bier!". Damit ist eigentlich schon sehr viel gesagt: Zu Beginn des vorigen Jahrzehnts stellten sich drei junge steirische Brauer die Frage, ob man nicht einen koffeinhaltigen Energydrink auf Bierbasis herstellen könnte.

Man konnte – und vor achteinhalb Jahren wurde das damals noch sehr vollmundige Ergebnis vorgestellt: Erstmals gab es in Österreich ein Bier, das munter macht. Das ist das Gegenteil von dem, was man erwartet, haben doch die Hopfeninhaltsstoffe eine leicht sedierende Wirkung. Koffein (in diesem Fall 30 Milligramm je 100 Milliliter) kann diesen Effekt ausbalancieren, sogar übertreffen. Schmecken muss es halt auch.

Mit der aktualisierten Rezeptur tut es das jetzt: Das leicht trübe Bier zeichnet sich durch Aromen von Orangenschale, Marille, Rosen und Kamille aus – was offenbar den verwendeten Hopfensorten Yellow Sub, Celeia, Cascade und zum Teil auch der Perle zu verdanken ist. Der Antrunk ist schlank und spritzig, die fruchtigen Hopfentöne überlagern den Malzkörper und führen zum pilsartig-trockenen Nachtrunk. (Conrad Seidl, RONDO, 5.2.2021)