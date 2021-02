Pro

von Mia Eidlhuber

Es gab Menschen in meinem früheren Leben, die so etwas wie eine Mann gewordene Antithese zum System Frühbucherrabatt waren. Menschen mit Lieblingssprichwörtern, die da etwa lauteten: We cross the bridge when we get there!

Was mit nasal britischem Akzent noch ganz amüsant klingt, bedeutete auf gut Deutsch: Wir planten den Urlaub erst, wenn wir im Auto saßen. Wir kauften das Ticket für die Fähre erst, wenn wir in der Autoschlange warteten. Wir buchten das Hotel erst, wenn wir an der Rezeption standen.

Das hat mitunter Vorteile (billige Fährtickets, falls die Fähre nicht ausgebucht ist), ist ab und zu abenteuerlich (wenn zum Beispiel alle Hotels schon ausgebucht sind und es trotzdem schon Nacht wird) und kostete ein Organisationstalent wie mich (andere nennen das Kontrollzwang) unendlich viele Nerven.

Und heute? "Her mit dem Frühbucherrabatt!", sagt die Schnäppchenjägerin in mir. Für den Skiurlaub zu Weihnachten 2020 hat das leider nicht viel geholfen!