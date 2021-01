Donald Trump ist noch neun Tage im Amt. Foto: imago images/UPI Photo

Kurz vor Ende seiner Amtszeit am 20. Jänner will US-Präsident Donald Trump offenbar Kuba erneut auf die Liste Terrorismus unterstützender Staaten setzen. Das berichtete "Bloomberg News" am Montag unter Berufung auf zwei Quellen des US-Außenministeriums.

Der Schritt soll demnach damit begründet werden, dass Kuba flüchtige US-Amerikaner beherbergt und ein Auslieferungsansuchen Kolumbiens für Mitglieder der kolumbianischen Nationalen Befreiungsarmee (ELN) abgelehnt hat. Den Gesuchten wird vorgeworfen, dass sie an einem Bombenattentat in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen, beteiligt waren.

US-Terrorliste für Staaten

Wegen der Unterstützung linksgerichteter Widerstandsbewegungen in Lateinamerika und Afrika sowie europäischer Terrororganisationen, wie der spanischen ETA, war Kuba 1982 vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan auf die Liste Terrorismus unterstützender Staaten gesetzt worden. Erst im April 2015 kündigte Trumps Vorgänger, Barack Obama, die Streichung Kubas nach 33 Jahren von der Liste an. Infolgedessen wurde die US-Botschaft in Havanna offiziell wieder eröffnet. (red, Reuters, 11.1.2021)