Eine Radltour bringt Boris Johnson in Erklärungsnot. Foto: AFP / RUI VIEIRA

London – Der britische Premierminister Boris Johnson steht wegen eines möglichen Bruchs der Corona-Regeln unter Druck. Der konservative Politiker war am Wochenende mit seinem Fahrrad im Olympia Park im Osten der britischen Hauptstadt gesichtet worden – mehr als elf Kilometer von seiner Dienstwohnung in der Downing Street entfernt. Nach den Lockdown-Regeln darf man sich jedoch nur im lokalen Umfeld bewegen.

Gesundheitsminister Matt Hancock führte bei einer Pressekonferenz am Montagabend aus, ein ausgedehnter Spaziergang über elf Kilometer sei in Ordnung. Die Regierung wollte sich jedoch zunächst nicht dazu äußern, ob Johnson mit dem Rad von seinem Wohnsitz aus zum Olympia-Park gefahren war oder mit dem Auto dorthin gebracht wurde.

Wie weit man sich im Lockdown mit dem Auto von der eigenen Wohnung entfernen darf, war in den vergangenen Tagen Thema erbitterter Diskussionen in dem Land gewesen. Anlass war ein Vorfall gewesen, bei dem zwei Frauen mehrere Hundert Euro Strafe von der Polizei aufgebrummt bekamen, weil sie mit dem Auto acht Kilometer weit gefahren waren, bevor sie einen Spaziergang machten.

Einreise nur noch mit Test und Quarantäne

In Großbritannien breitet sich derzeit mit großer Geschwindigkeit eine neue Variante des Coronavirus aus, die deutlich ansteckender sein soll als die bisher vorherrschende. Vor allem in London stehen die Spitäler unter Druck. Insgesamt starben bereits mehr als 80.000 Menschen in dem Land nach einer Corona-Infektion.

Ab Freitagmorgen (4.00 Uhr Ortszeit; 5.00 Uhr MEZ) darf man deshalb, einem neuen Gesetz zufolge, nur noch mit einem negativen Corona-Test nach Großbritannien einreisen. Zusätzlich muss man danach zehn Tage in Quarantäne. Diese Regel gilt auch für Staatsbürger. Der Test darf demnach bei Verlassen des Herkunftslandes höchstens 72 Stunden alt sein und muss bereits vor Abreise von der Airline, Bahngesellschaft oder dem Schiffsbetreiber kontrolliert werden.

Britische Grenzbeamte sollen dem Ministerium zufolge stichprobenartig kontrollieren, ob die Testregeln eingehalten werden. Bei Verstößen werden demnach mindestens 500 Pfund (umgerechnet 550 Euro) Geldstrafe fällig, zudem sollen auch Transportunternehmen zur Kasse gebeten werden. Medienberichten zufolge ist damit zu rechnen, dass andere Landesteile in den kommenden Tagen ebenfalls ihre Einreiseregeln verschärfen werden. "Die Regeln werden wahrscheinlich bis zum Ende des derzeitigen Lockdowns gelten", kündigte Verkehrsminister Robert Courts an. (APA, red, 12.1.2020)