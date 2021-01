Das Skifahren für Einheimische habe in Vorarlberg zu keinem Anstieg der Infektionszahlen geführt, berichtet das Land. Foto: APA/Barbara Gindl

Bregenz/Innsbruck – Die umstrittene Öffnung der Skigebiete für Einheimische ab 24. Dezember des Vorjahres trotz des Lockdowns habe in Vorarlberg zu keinem Anstieg der Infektionszahlen geführt, vermeldet die Landesregierung. "Die ersten beiden Wochen nach Betriebsöffnung der Skilifte in Vorarlberg haben gezeigt, dass sich Skifahren und Corona-Sicherheitsvorkehrungen vereinbaren lassen", sagt Tourismuslandesrat Christian Gantner (ÖVP). Er bezieht sich in seinem Statement auf die Auswertung der von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) erhobenen Zahlen. Demnach zeige der Skibetrieb keine negativen Auswirkungen auf die Infektionsentwicklung.

Der im vergangenen Sommer eigens dafür erarbeitete "Winterkodex Vorarlberg" habe sich bewährt. Aus den Ages-Daten sei keine erkennbare Beeinflussung der Infektionskurve seit Öffnung der Skilifte ablesbar. Die Sieben-Tage-Inzidenz über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage liege im Österreich-Schnitt und die Reproduktionszahl per 10. Jänner 2021 mit 1,02 sogar unter dem Bundesschnitt von 1,04. In den vergangenen 14 Tagen (24. Dezember 2020 bis 7. Jänner 2021) wies Vorarlberg bei 27.916 erfolgten Testungen mit 1.583 bestätigten Fällen, also 5,67 Prozent, sogar den niedrigsten Wert auf. Österreichweit lag der Wert in diesem Zeitraum bei 20,37 Prozent (135.119 Testungen, davon 27.526 bestätigte Fälle).

Tirol meldet problemloses Skivergnügen

Auch aus Tirols Skigebieten vermeldete der dortige Landeshauptmann und oberste Tourismusverantwortliche Günther Platter (ÖVP) dem Bund, "dass es im Zuge der durch die Gesundheitsbehörden und die Polizei durchgeführten Kontrollen zu keinen Problemstellungen oder Vorfällen gekommen ist", wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet. Die überwiegende Mehrheit halte sich an Vorsichtsmaßnahmen und Corona-Regeln, so Platter. Er bedankte sich bei seinen "sportbegeisterten Landsleuten" sowie den Seilbahnunternehmen für das reibungslose Funktionieren.

Nach dem Ende der Weihnachtsferien hatten mehrere Skigebiete im Westen angekündigt, ihre Öffnungszeiten dem Skifahreraufkommen anzupassen. Daher werden einige Lifte nur mehr an den Wochenenden öffnen. (ars, 12.1.2020)