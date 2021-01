Das Hotelbewertungsportal Holiday-Check hat die von seinen Usern am besten bewerteten österreichischen Hotels ausgezeichnet

Auch beim diesjährigen "Holiday-Check Special Award" haben wieder die Gäste entschieden. Über 420.000 Urlauber haben die insgesamt besten 607 Hotels aus 35 Ländern gekürt. Auch in Österreich gibt es eine Reihe Hotels, die ausgezeichnet wurden.

Hier sind die Top Ten:

Natürlich – Hotel mit Charakter, Fiss, Tirol

Das Vier-Sterne-Hotel liegt direkt im Tiroler Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis. Es ist nur ein Katzensprung zur Piste, zugleich hat man das Bergpanorama immer im Blick. Aber auch für Wander- oder Radfans ist das Haus ein guter Ausgangspunkt für Touren aller Art, Länge und Schwierigkeit.

Post – Family Resort, Unken, Salzburg

Reiten, Trampolinspringen oder ein Ausflug in den Streichelzoo für die kleinen Familienmitglieder, während die Erwachsenen im Wellnessbereich mit Zirbensauna entspannen oder ihr Handicap beim Golfen verbessern – das alles ist im Familienresort möglich. Auch die umliegende Salzburger Bergwelt lädt zum Entdecken ein.

Nawu's Kinderhotel, Hermagor / Kärnten

Auf der Alpensüdseite gelegen, kommt das Hotel vor allem bei Familien gut an. So laden Seen wie der Weißensee oder der Presseggersee zum Baden ein, das Skigebiet Nassfeld ist nicht weit entfernt, aber auch das Hotel selbst bietet Programm für alle Altersstufen. Besonders der nachhaltige Ansatz des Hotels, das Wert auf den Einsatz von Naturprodukten legt und sich auf regionale und saisonale Produkte fokussiert, findet Anklang bei Urlaubern.

Hotel Seerose, Bodensdorf, Kärnten

Direkt am Ufer des Ossiacher Sees gelegen, lässt es sich hier bei Sportarten wie Schwimmen, Radfahren oder Wandern sportlich aktiv entspannen. Für noch mehr Erholung sorgt der Spa- und Wellnessbereich in Penthouse-Lage mit Panoramablick über den See.

Das Kaltenbach-Aparthotel, Kaltenbach, Tirol

Dieses Vier-Sterne-Aparthotel liegt auf einem Plateau, umgeben von den Bergen des Zillertals. Das Hotel ist Ausgangspunkt für Wanderungen und Ausflüge in die umliegenden Berge. Der Freizeitbereich des Hotels mit Fitnessraum, Saunawelt und Waldspielplatz rundet das Angebot ab.

Kinderhotel Felben, Mittersill, Salzburger Land

In der Urlaubsregion zwischen dem Nationalpark Hohe Tauern und den Kitzbüheler Alpen liegen Mittersill und das Kinderhotel Felben. Direkt an das Kinderhotel angeschlossen ist ein Bauernhof mit Kühen, Pferden und einem Streichelzoo. Im hauseigenen Innenpool mit Rutsche oder auf dem Abenteuerspielplatz können sich Kinder ungestört austoben. Die Erwachsenen können das Angebot der "Wellnessalm" nutzen.

Verwöhnhotel Kristall (Adults only), Pertisau, Tirol

Das Vier-Sterne-Superior-Hotel (Adults only) liegt nur wenige Gehminuten vom Achensee entfernt und bietet seinen Gästen neben einem Aktivprogramm einen großen Wellnessbereich. Ein Gourmetrestaurant rundet das Angebot ab.

Vulkanlandhotel Legenstein, Bad Gleichenberg, Steiermark

Das Vier-Sterne-Haus bietet seinen Gästen Gastronomie im hauseigenen Restaurant "Feuergott" und setzt dabei auf regionale Zutaten aus dem steirischen Vulkanland. Im Wellnessbereich mit Kräutersauna, finnischer Sauna und Lakonium (Dampfsauna) lässt sich der Tag nach einer Wanderung oder einer Radtour ausklingen.

Platzlhof – Mein Hotel im Zillertal, Ried im Zillertal, Tirol

350 Pistenkilometer und viele Kilometer mehr an Wanderwegen finden sich direkt vor der Haustüre des Vier-Sterne-Hotels im Zillertal. Neben den kulinarischen Highlights des eigenen Restaurants und dem modernen Wellnessbereich loben Urlauber das aufmerksame und zuvorkommende Personal besonders.

Kinderhotel Ramsi, Hermagor / Pressegger See, Kärnten

Wasserwelt, Schluchtenwelt, Märchenwelt oder Tierwelt: Eine Vielzahl an unterschiedlichen Abenteuerwelten bietet dieses All-inclusive-Kinderhotel auf einer Fläche von über 100.000 Quadratmetern in der Nähe des Pressegger Sees. Die Programmvielfalt mit Geocaching, Klettern, Basteln oder Kinoabenden kommt auch bei den Urlaubern besonders gut an. (red, 12.1.2021)

