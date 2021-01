Electronic Arts spricht bezüglich Erscheinungsdatum offiziell noch immer von Frühling 2021.

Foto: EA

Die Mass Effect-Trilogie war in den Jahren 2007 bis 2012 eine der emotionalsten Science-Fiction-Geschichten der Videospielgeschichte. Das Remake dieser drei Spiele wurde im vergangenen November von Electronic Arts (EA) angekündigt. Jetzt deutet alles darauf hin, dass die überarbeitete Spiele-Sammlung bereits im März erscheinen wird.

Mehrere Online-Händler, etwa Shopitree oder GSShop hatten kurzfristig die Mass Effect: Legendary Edition für den 12. März 2021 gelistet. Offenbar war Marken-Eigentümer EA darüber weniger erfreut, weshalb sich die Links zu den Spielen nicht mehr auffinden lassen. Dieser Fauxpas erhöht allerdings mit Sicherheit die Chancen, dass demnächst eine offizielle Ankündigung in Form eines Trailers veröffentlicht wird.

GameSpot Trailers

Vage Informationen

Seit dem ersten Teaser warten Fans auf ein Mehr an Informationen zu den überarbeiteten Spielen. Die Entwickler haben sich bis jetzt nur entlocken lassen, dass die technische Seite an aktuelle Ansprüche angepasst wurde. Figuren, Effekte und Texturen wurden überarbeitet und die Spiele werden ebenfalls 4K-Auflösung unterstützen. "Unser Ziel war keine Neuinterpretation der Originale, sondern eine Modernisierung der Erfahrung für Fans und neue Spieler," so Studio-Chef Casey Hudson von Bioware. "Die Spiele," so Hudson, "sollen in ihrer bestmöglichen Form erlebt werden können."

Nun stellt sich die Frage, ob speziell der erste Teil, der unter heutigen Maßstäben wenig zugänglich wirkt, auch spieltechnisch überarbeitet wird. Falls nicht, dürfte das speziell neue Spieler abschrecken, die Abenteuer rund um Commander Shepard und seiner Crew erleben zu wollen. Nachdem der Entwickler Bioware mit dem zuletzt veröffentlichten Mass Effect-Teil Andromeda viel Kritik einstecken musste und man Ende 2020 einen kommenden Neustart der Serie ankündigte, sollte man mit der Legendary Edition bei den Spielern besser für gute Stimmung der Franchise gegenüber sorgen.

Der Teaser zum neuen "Mass-Effect"-Teil, der ebenfalls noch kein offizielles Datum erhalten hat. Mass Effect

Faszination Mass Effect

Warum war Mass Effect so ein einschneidendes Erlebnis für Spieler? Zunächst einmal war die Ankündigung, die Geschichte des Rollenspiels werde über alle drei Teile erzählt, wenig beeindruckend. Jedoch konnte man in jedem Teil Entscheidungen treffen, die sich auf die Folgespiele auswirkten. Wenn also ein Charakter im zweiten Teil der Serie das Zeitliche segnete, auch durch das Zutun des Spielers, war er in Teil Drei nicht mehr verfügbar. Auch die Beziehung zu den Charakteren, die man im Laufe des Spiels kennenlernen konnte, veränderte sich je nach dem Verhalten des Spielers.

Der Entwickler selbst, Bioware, gehört seit 2007 zu Electronic Arts. Das ehemals als eines der besten Studios für Rollenspiele geschätzte Team, hatte in den letzten Jahren viele Abgänge hochrangiger Verantwortlicher zu verkraften. Mit den eigenen Games traf man in den vergangenen Jahren nicht immer den Geschmack der Fans und Kritiker. Speziell das unfertige Action-Spiel Anthem kostete 2019 sowohl dem Entwickler Bioware als auch dem Publisher Electronic Arts viel an Glaubwürdigkeit. Man wird sehen, ob das Studio hinter Marken wie Dragon Age oder eben Mass Effect eine Rückkehr zu alter Stärke findet. Die Mass Effect: Legendary Edition könnte da ein erster Hinweis darauf sein. (aam, 12.1.2021)