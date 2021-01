Konnte sich zum fünften Mal in Folge als beliebtester Campingplatz Österreichs behaupten: Camping Grubhof in St. Martin am Lofer, Salzburg. Foto: camping.info/Camping Grubhof

Seit fünf Jahren in Folge ist Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer der beliebteste Campingplatz Österrreichs. In den letzten vier Jahren lag Camping Grubhof auch im europäischen Ranking ganz vorne. In diesem Jahr erreichte der Salzburger Campingplatz den zweiten Rang.

Das hat das europäische Informations- und Buchungsportal für Campingurlaube, Camping.info, im Rahmen des "Camping.info Award 2021" ermittelt. Platz eins ging an den Campingpark Kühlungsborn aus Mecklenburg-Vorpommern. Auf Platz drei und vier befinden sich die Campingplätze Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Schleswig-Holstein) sowie die oberösterreichische Anlage Camping Mondseeland. Österreich ist mit 20 Campinganlagen in den Top 100 und mit drei Plätzen in der Top-Ten-Rangliste vertreten. In die Auswertung flossen über 208.000 Bewertungen von mehr als 173.000 Campingurlaubern ein.

Campingboom auch 2021

Der Pinzgauer Campingplatz Grubhof liegt direkt an der Saalach inmitten der Bergwelt der Berchtesgadener Alpen und der Loferer Steinberge. Seit 1959 entwickelte sich der Campingplatz in St. Martin bei Lofer, der ursprünglich als Schlosspark angelegt wurde, immer mehr zum Urlaubsort für Naturliebhaber und sportbegeisterte Menschen. Während im Winter die Skifahrer und Winterwanderer den Platz dominieren, sind es im Frühjahr Wildwassersportler, die mit Kanu und Kajak kommen. Senioren schätzen vor allem die Ruhe. Der Nationalpark Berchtesgaden sowie die Loferer Steinberge runden das Angebot für Wanderer, Bergsteiger, Kletterer, Mountain- und E-Biker ab. Für den Erfolg des Grubhofs sind seit 1998 Robert und Maria Stainer zuständig, die den Platz ständig erweitern und komfortabler gestalten.

Bei Camping.info ist man sich sicher, dass auch heuer Campingurlaub besonders gefragt sein wird. Man untermauert das mit steigenden Zugriffszahlen auf das Portal und mit Zulassungsstatistiken für Reisemobile und Wohnwagen, die sich auf einem Rekordniveau befänden. Eine Auswertung der Nächtigungszahlen der Sommermonate Juli und August zeigte, dass die Nächtigungen auf Österreichs Campingplätzen trotz Pandemie um nur 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgingen. (red, 12.1.2021)

Top Ten der Campingplätze in Österreichs laut "Camping.info Award 2021"