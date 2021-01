Über den Podcast

"Feierabend" ist der STANDARD-Podcast mit Prominenten. Anne Feldkamp und Michael Hausenblas sprechen dabei mit Menschen, die begeistern und bewegen. Nicht nur über deren Beruf, sondern auch darüber, wie sie ihre Zeit nach der Arbeit verbringen. Wie sie die Hürden des Alltags meistern und was sie als Privatpersonen über aktuelle Themen denken. Immer mittwochs alle 14 Tage auf derStandard.at/Podcast, in unserer E-Paper-App und überall, wo es Podcasts gibt. Feedback an podcast@derStandard.at. Projektleitung: Zsolt Wilhelm. Produktion: Zsolt Wilhelm und Antonia Rauth.