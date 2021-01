Aber dazu später. Bleiben wir zunächst noch beim Trainingsbetrieb hier: Menschen, die aus entwickelten Sportnationen nach Wien kommen, schütteln spätestens beim ersten Blick in die Runde den Kopf. Dabei haben sie da noch nicht einmal die Garderoben, die Duschen oder die Toiletten gesehen. Oder die aus Platzgründen unter den Tribünen, also eigentlich außerhalb der eigentlichen "Sportbereiche", auf- oder abwärmenden Gruppen. Die dort improvisierenden Geräteturner und -innen, Hochspringer und -innen oder Rollstuhlathletinnen und -athleten: So chronisch überbelegt wäre in Ländern, in denen Sport und Bewegung mehr als Lippenbekenntnisse von selbst übergewichtigen "Sportpolitikern" sind, nicht einmal ein Schulsport- oder -spielplatz. Dass Olympiastarterinnen (im Bild: Lemawork Ketema mit "Normalos") und -starter hier zwischen Kindern und Senioren Slalom laufen? "Are you kidding me?"