Wann nimmt das Impfen in Österreich endlich Fahrt auf? Die Pläne der Bundesländer und wer wann tatsächlich geimpft werden soll

Vielen Österreichern geht die Durchimpfung der Bevölkerung zu langsam. Foto: Imago

Die Corona-Impfaktion läuft in Österreich nur schleppend an. Während beispielsweise in Israel bereits mehr als jeder Fünfte gegen das Virus immunisiert wurde, ist hierzulande die Anzahl der Geimpften noch verschwindend gering. Ob Österreich beim Impfen noch aufholen kann, wer eigentlich wann geimpft wird und ob die Impfung überhaupt vor den neuesten Mutationen schützt, erklären Klaus Taschwer und Katharina Mittelstaedt vom STANDARD. (red, 12.1.2021)