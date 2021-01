Verschiedene Rechtsgebiete werden landläufig als "Baurecht" bezeichnet.

Zum einen gibt es das öffentliche Baurecht. Hier wird festgelegt, was man wo und wie bauen darf. Also zum Beispiel: Darf man an einer bestimmten Stelle überhaupt ein Haus bauen? Wenn ja, darf es ein Wohnhaus sein, muss es ein Bürogebäude sein? Wie hoch darf das Haus sein? Darf ich dazu einen Swimmingpool in den Garten bauen?

Zum anderen gibt es das private Baurecht. Hier geht es um das Verhältnis zwischen Bauherr (Auftraggeber, kurz AG) und Bauunternehmen (Auftragnehmer, kurz AN). Auch das Verhältnis zwischen zwei Bauunternehmern wirft Fragen des privaten Baurechts auf, nämlich dann, wenn ein Bauunternehmer einen anderen beauftragt, Leistungen für ihn zu erbringen. Der beauftragte Bauunternehmer wird dann zum Subunternehmer (kurz SU). Auch das Verhältnis zu Architekten ist Gegenstand des privaten Baurechts.

Was gehört alles zum Baurecht? Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Das gesamte Baurecht



Baut man ein Haus, ist also sowohl das private Baurecht als auch das öffentliche Baurecht zu beachten. Der Bereich des öffentlichen Baurechts wird vielfach schon durch die Planung abgedeckt – die zugelassenen Planer kennen sich sehr genau mit den lokalen Bebauungsvorschriften aus und wissen, was wie bei der Behörde eingereicht werden muss, um eine Baubewilligung zu erlangen. Juristischer Rat durch einen Anwalt kann zwar in schwierigen Situationen erforderlich sein, oftmals gelingt ein Bauvorhaben aber auch ohne Anwalt.

Der Bereich des privaten Baurechts ist Gegenstand dieses Blogs. Hier stellen sich nämlich viele spannende Fragen, die wir aus rechtlicher und praktischer Sicht beleuchten werden. Das beginnt beim Vertragsabschluss und geht bis zum mangelhaften Bauwerk und den daraus folgenden Konsequenzen. Hier ist es oftmals sinnvoll, schon vor Vertragsabschluss einen Experten beizuziehen – denn bereits mit Vertragsabschluss kann das Kind in den Brunnen gefallen sein.

Warum können wir diese Themen umfassend für Sie beleuchten? Weil wir das auch in unserer täglichen Praxis als Anwälte tun. Die Autorinnen und Autoren dieses Blogs sind alle Experten auf diesem Gebiet und arbeiten täglich mit Bauunternehmen und Bauherren an deren Projekten oder beraten und vertreten vor Gericht bei Streitigkeiten. (Natascha Stanke, 14.1.2021)