Seit 1. Jänner ist Großbritannien nun tatsächlich nicht mehr Mitglied der Europäischen Union – Grund genug, noch einmal genauer auf die Esstische der Briten zu schauen. Generell hat die britische Küche ja nicht unbedingt einen guten Ruf, aber es gibt trotzdem einige Highlights. Eines davon ist Shepherd's Pie: Das Auflaufgericht war ursprünglich ein Restlessen, darin verarbeitete man die übriggebliebenen Stücke des Sonntagsbratens. Heute wird stattdessen meist Faschiertes genommen.

Als Shepherd's Pie wird streng genommen nur die Variante mit Lammfleisch bezeichnet, nimmt man Rindfleisch, so handelt es sich um Cottage Pie. Doch so eng wird das heute nicht mehr gesehen, mittlerweile findet man auf einschlägigen Kochseiten auch Shepherd's Pie genannte Gerichte mit Rind. Was man sonst noch so an Würze und frischen Kräutern hinzufügt, ist ebenfalls ganz und gar nicht einheitlich, auch die Rezepte von bekannten Köchen wie Gordon Ramsay, Jamie Oliver oder Michel Roux jr. zeigen große Unterschiede. In manchen Anleitungen findet sich Rotwein zum Aufgießen der Fleischsauce, andere nehmen nur Suppe oder gar nur Wasser. Karotten, Zwiebel und Sellerie kommen praktisch immer hinein, aber auch Erbsen und Champignons werden gerne hinzugefügt – es spricht ja auch nichts dagegen, das Fleisch mit mehr Gemüse zu strecken. In das Püree wird manchmal auch geriebener Käse (von Cheddar bis Parmesan) untergerührt. Im Prinzip ist es wie so oft bei Nationalgerichten: Jede und jeder hat ein Spezialrezept.

Für die EssBar haben wir Rindsfaschiertes genommen. Wichtig ist jedenfalls, das Fleisch portionsweise gut anzubraten und unbedingt genug Kartoffelpüree zuzubereiten, damit es eine schöne Haube bilden kann.

Zutaten für 4 Personen:

Fleischsauce:

650 g Rindsfaschiertes

1 große Zwiebel

2-3 Karotten, fein gehackt

3 Stangen Sellerie, fein gehackt

2 TL Worcestershiresauce

350 ml Rindssuppe

1 guter Schuss Rotwein

2-3 gehackte Knoblauchzehen

etwas frischer Rosmarin und Thymian



Püree:

1 kg mehlige Kartoffel

50 g Butter

100 ml Milch

1 Prise Muskatnuss

2 TL Salz

Cottage-Pie.pdf Größe: 0,23 MB Das Rezept als PDF zum Ausdrucken.