Es kam zu dutzenden Festnahmen von Mitgliedern in der Region aktiver Drogenkartelle

Bei Untersuchungen im norditalienischen Drogenmilieu stellte die Polizei Rauschgift, Waffen und Bargeld sicher. Foto: EPA / Giuseppe Lami

Rom – Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen internationaler Untersuchungen gegen in Norditalien aktive Drogenkartelle Dutzende Personen festgenommen. In Trient wurden 16 Nigerianer wegen Drogenhandels festgenommen. Einigen Mitgliedern des Rings wird auch Zuhälterei vorgeworfen.

Hauptsitz in Verona

Der Ring hatte in Verona ihren Hauptsitz, kontrollierte den Drogenhandel auch in Trient, berichtete die Polizei bei einer Pressekonferenz in Trient. Die Organisation hatte ein umfangreiches Netz von Dealern aufgebaut, die auf der Straße Rauschgift verkauften.

Kiloweise Drogen beschlagnahmt

Ein weiterer in ganz Norditalien ausgedehnter Drogenring ist in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia zerschlagen worden. 29 Personen wurden festgenommen. Im Rahmen der Untersuchung wurden 301 Kilo Haschisch, 31 Kilo Marihuana, 24 Kilo Kokain, vier Pistolen und 192.000 Euro bar beschlagnahmt. (APA, 12.01.2020)