Sachbeschädigung, aufgenommen am Freitag, 1. Jänner 2021, im Bereich Reumannplatz in Wien. Foto: APA

Dass es zum Jahreswechsel immer wieder zu polizeilich relevanten Vorfällen kommt, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Doch mehrere Faktoren spielten zusammen, dass die heurige Silvester-Randale in Favoriten für großes mediales und politisches Aufsehen sorgte: Es gab neben Sachschäden auch Angriffe auf Polizeibeamte, Involvierte – offenbar vor allem Jugendliche – sollen während der Aktion "Allahu akbar" gerufen haben, und das Ganze trug sich in Favoriten zu – einem Bezirk, auf den seit Monaten wegen vorhergehender Ausschreitungen die Scheinwerfer gerichtet sind.

Vier Männer wurden festgenommen, darunter jene, die im Verdacht stehen, Polizisten mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen zu haben. Neun Verdächtige wurden auf freiem Fuß angezeigt. Seitens der Exekutive hieß es nach den Ausschreitungen, dass man verstärkt in Favoriten patrouilliere.

Beratungen

Der Wiener Polizeipräsident Gerhard Pürstl lud als Reaktion auf die Vorfälle zu einem Sicherheitsgipfel, der Dienstagnachmittag stattfindet. Geladen sind Vertreter der Stadt wie auch Deradikalisierungsexperten. Auch der Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) wird teilnehmen.

Offen ist, wie ausführlich die Ermittlungsergebnisse sind, die die Polizei präsentieren könnte. Spannend wäre vor allem Aufklärung darüber, ob es zwischen den Vorfällen im Sommer (türkische Rechtsextreme griffen kurdische und linke Aktivisten an), jenen im Herbst (Randale in der Antonskirche) und jenen zu Silvester personelle oder sonstige Überschneidungen gibt. Davon wird auch stark abhängen, wie (integrations)politisch und sicherheitspolizeilich auf die Ereignisse reagiert werden wird.

"Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", heißt es dazu seitens der Wiener Landespolizeidirektion. Zur Frage, ob von konkreten Vereinen oder Moscheen im islamistischen und türkisch-nationalistischen Milieu eine Gefahr ausgehe, könne man aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben.

Videoüberwachung

Im Vorfeld diskutiert wurde jedenfalls schon eine verstärkte Videoüberwachung am Reumannplatz. Die Landespolizeidirektion kündigte eine Prüfung hinsichtlich dessen an, ob nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes die Installierung einer mobilen oder stationären Überwachung möglich sei.

Seitens des Bezirks gibt es den Wunsch nach mehr Polizeiplanstellen sowie der Einführung sogenannter "Kontaktbeamter", die Kontakt zur betreffenden jugendlichen Szene aufbauen. Beamte der "Gemeinsam sicher"-Initiative, sogenannte "Grätzl-Polizisten", stünden schon "in regelmäßigem Kontakt mit betreffenden Stellen und Bürgern", heißt es dazu von der Wiener Polizei.

Zudem könne man mit den "vorhandenen Ressourcen die polizeiliche Grund- und Bedarfsversorgung in voller Hinsicht" gewährleisten. "Natürlich freut sich jede Polizei / jeder Bezirk über Personalzuwachs", heißt es weiter. Das Innenministerium habe auch zusätzliche Stellen geplant. Davon werde Wien sicher profitieren. Für die Sicherheit sei jedenfalls gesorgt.

Kritik von Opposition

Für Integrationsagenden zuständig ist seit der Bildung der neuen rot-pinken Koalition der Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos). Dort will man künftig verstärkt auf Bildung setzen: Es sei wichtig, im Kindergarten und der Schule anzusetzen und Radikalisierungen zu stoppen, heißt es aus Wiederkehrs Büro. Dieses Jahr soll deshalb ein Schwerpunkt gesetzt werden, wo "Eltern mehr in die Pflicht" genommen werden sollen. Der Austausch zwischen Eltern und Schule solle verbessert werden, etwa durch zusätzliche Elterngespräche oder den Elternsprechtag. Was weitere Überlegungen betrifft, wolle man zuerst die Ermittlungsergebnisse der Behörden abwarten.

Für die Wiener ÖVP ist es "kein Zufall", dass solche Ausschreitungen in Favoriten passierten. Die Oppositionspartei kündigte eine Beantragung einer Sondersitzung des Bezirksparlaments an. Die FPÖ sieht im Sicherheitsgipfel eine "reine Farce." (Vanessa Gaigg, 12.1.2021)