Jeder hat seine Meinung: "The Digital Assembly" an den Kammerspielen München (mit Nancy Mensah-Offei u.a.) Foto: Tanja Kernweiss

KUNST

"Mit einbrechender Dämmerung beginnt ein Schauspiel aus Licht und Ton", heißt es in der Ankündigung für die neue Arbeit, die ab heute, Mittwoch, in der Art Box im Haupthof des Wiener Museumsquartiers einzieht. Insgesamt sind es 125 alte mit LEDs bestückte Stehlampen, die der Konzeptkünstler Johannes Rass zu der digitalen dreidimensionalen Licht- und Soundinstallation "Lumen" arrangiert hat. Auch wenn sich die Einrichtungen rundum noch im Winterschlaf befinden, ist die Kunst in der transparenten Art-Box rund um die Uhr von außen zu besichtigen. (kr) mqw.at

THEATER

Wie die Gräben zwischen divergierenden Positionen überwinden? Das Stück The Digital Assembly der kanadischen Gruppe Porte Parole versammelt an den Kammerspielen München verschieden tickende Menschen an einem Tisch und lässt sie diskutieren: über Religion, Geschlecht, kulturelle Zugehörigkeit etc. Die Inszenierung ist am 14. Jänner um 20 Uhr kostenfrei als Link zu sehen bzw. für alle, die im Anschluss mitdiskutieren wollen, nach Anmeldung in einem Zoom-Webinar. Davor gibt Dramaturg Mehdi Moradpour eine Einführung. (afze) nachtkritik.de