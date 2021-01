Wann das Fahrzeug erscheinen wird, ist weiterhin unklar. Jedoch blieb man mit Partner Magna Steyr in Sachen Weiterentwicklung nicht untätig

Der Wagen ist bereits in Österreich auf den Straßen zu sehen, auch an der Kooperation mit Magna Steyr soll festgehalten werden. Foto: Sony

Sony nutzte seine Online-Präsentation auch um Neuigkeiten von seinem E-Auto zu zeigen, das in Kooperation mit Magna Steyr im letzten Jahr vollkommen überraschend präsentiert worden war. Mittlerweile fährt der Vision-S auf den Straßen von Österreich.

Mit Grazer Kennzeichen

Gleich mit einer Reihe an neuen Videos demonstriert Sony den Fortschritt auf dem Automarkt. Zwei Videos davon zeigen den Prototypen sogar während der Fahrt. Zum einen auf einer Rennstrecke, bei der es sich wohl um den steirischen Red Bull Ring handelt, und zum anderen auf den Straßen der steirischen Hauptstadt Graz. Aber auch auf Landstraßen ist der Wagen zu sehen.

In einem dritten Video nimmt der CEO von Magna Steyr, Frank Klein, zu der Kooperation Stellung. Hier unterstreicht er nochmals, dass der Vision-S kein Einzelstück bleiben soll und die Entwicklung stetig voranschreitet. Die Anzahl der Kameras ist auf 40 erweitert worden, um eine 360-Grad-Erkennung zu ermöglichen. Außerdem soll ein spezielles Sicherheitskonzept entwickelt worden sein, um das Auto vor Diebstählen zu sichern.

Sony

Neben der fast schon obligatorischen 5G-Konnektivität überrascht Sony mit einer Innenkamera mit einer sehr speziellen Funktion. So versucht die Kamera die Personen des Fahrzeugs zu identifizieren, um dann für ihr Wohlbefinden zu sorgen. Wenn ein schlafender Passagier auf dem Rücksitz erkannt wird, regelt das Auto laut Sony das Klima um diesen Sitz herum automatisch auf eine geeignete Temperatur.

Sony

Das System entwickelt sich im täglichen Gebrauch weiter und lernt die vom Fahrer bevorzugte Temperatur sowie Musik und Fahrrouten. Jedoch scheint es nicht vollautonom fahren zu können.

Sony

Zu guter Letzt macht der Vizepräsident des japanischen Konzerns, Izumi Kawanishi, darauf aufmerksam, dass eine Vielzahl an bekannten Unternehmen an der Entwicklung des Wagens mithilft. Darunter fallen Nvidia und Blackberry/QNX, Qualcomm, Bosch und Continental. Doch wann der Wagen in Serie gehen wird bleibt Sony als Antwort schuldig. (red, 13.01.2021)