Kümmert sich in einem polnischen Kloster um schwangere Nonnen: Lou de Laâge als französische Ärztin in "Die Unschuldigen", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Mandarin Cinema / Aeroplan Film / Anna Wloch

19.40 REPORTAGE

Re: Hass im Netz – Wenn anonyme Täter zur Bedrohung werden Die Zahl der Menschen, die im Internet angegriffen werden, steigt. Das Hetzer-Repertoire reicht von organisierten Shitstorms bis zu Morddrohungen. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Tiertransporte – Billiges Fleisch um jeden Preis? Warum werden so viele Tiere oft unter schlechten Bedingungen quer über den Kontinent verfrachtet? Was alles wird für einen niedrigen Preis in Kauf genommen? Eine Recherche von Lisa Gadenstätter. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DRAMA

Die Unschuldigen (Les innocentes, F/P 2015, Anne Fontaine) Die französische Landärztin Mathilde (Lou de Laâge) wird im Auftrag des Roten Kreuzes 1945 zu einem polnischen Kloster geschickt, in dem nach der Vergewaltigung durch russische Soldaten mehrere Nonnen schwanger sind. Heimlich versucht sie zu helfen. Anne Fontaines meisterhaft von Caroline Champetier fotografiertes Drama basiert auf einer wahren Geschichte. Bis 22.05, Arte

22.30 MAGAZIN

Menschen & Mächte: Die Kinderretterin und der Massenmörder Der mit einem kroatischen Arzt verheirateten Tirolerin Diana Budisavljević (geborene Obexer) gelang es zwischen Oktober 1941 und Mai 1945, mindestens 7500 Kinder aus den Ustascha-Konzentrationslagern vor dem sicheren Tod zu bewahren. Bis 23.25, ORF 2

0.20 MELODRAM

Blue Valentine – Vom Ende einer Liebe (USA 2010, Derek Cianfrance) Vom einstigen gemeinsamen Glück ist bei Cindy und Dean nicht mehr viel übrig. In Rückblenden und mit dem kongenialen Hauptdarstellerduo Ryan Gosling und Michelle Williams erzählt Regisseur Dereke Cianfrance stimmig, wie der Wurm in die Beziehung kommt. Bis 2.05, BR

0.40 SATIRE

Der Gott des Gemetzels (Carnage, F/D/PL/E 2011, Roman Polanski) Roman Polanski hält zwei New Yorker Ehepaaren den Spiegel vor. Jodie Foster, Kate Winslet, John C. Reilly und Christoph Waltz spielen groß auf. Bis 1.55, MDR