Vizepräsident Werner: "Starke Technik, guter Abschluss und einiges an Tempo"

Linz – Fußball-Bundesligist LASK hat den ersten Transfer im neuen Jahr getätigt. Wie der Tabellendritte am Dienstag mitteilte, erhielt der 21-jährige peruanische Mittelstürmer Matias Succar einen Vertrag bis Sommer 2024. Succar kommt vom Hauptstadtclub Deportivo Municipal, erzielte dort zuletzt elf Treffer in 17 Spielen des Erstliga-Grunddurchgangs und wurde im Herbst erstmals in Perus A-Team einberufen.

"Zudem ist sein Vertrag mit Ende 2020 ausgelaufen. Da sind wir hellhörig geworden und haben uns nach einer genauen Analyse seiner Leistungen für eine Verpflichtung entschieden", sagte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner in einer Aussendung. "Matias bringt alle Tools mit, die einen torgefährlichen Mittelstürmer auszeichnen: Er hat eine starke Technik, einen guten Abschluss und bringt einiges an Tempo mit."

Bereits Ende Dezember hatten die Oberösterreicher mit dem 16-jährigen Slowaken Adam Griger einen allerdings noch jüngeren Mann für die Sturm-Zentrale geholt. (APA; 12.1.2020)