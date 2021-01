Liensberger mischt wieder mit. Foto: AP/ Marco Trovati

Flachau – Die üblichen Verdächtigen haben auch den ersten Durchgang des Nachtslaloms in Flachau dominiert. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin führt in 54,04 Sekunden acht Hundertstelsekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener und deren 14 vor der Slowakin Petra Vlhova, die in der Saison bereits drei Slalomsiege gefeiert hat. Katharina Liensberger liegt als Vierte auch nur 0,33 Sekunden hinter der Bestzeit, hat damit in der Entscheidung ab 20.45 Uhr (ORF 1) noch alle Chancen.

Nach einem Fehler ist auch die Schweizerin Michelle Gisin (+1,09) als Fünfte wieder vorne mit dabei, der Rückstand der Siegerin am Semmering auf Shiffrin ist allerdings schon beträchtlich. Noch mehr Zeit haben die ÖSV-Läuferinnen Chiara Mair (1,46), Katharina Truppe (1,55) und Katharina Huber (1,67) verloren, sie nehmen aber im Zwischenklassement mit den Rängen acht, neun und elf durchaus gute Platzierungen ein. Katharina Gallhuber (2,94) und Franziska Gritsch (3,04) kamen mit dem Kurs überhaupt nicht zurecht, fassten sehr große Rückstände aus und verpassten das Finale der besten 30 wie auch Bernadette Lorenz (3,04) und Marie-Therese Sporer (+3,36).

Österreich wartet seit dem Erfolg von Nicole Hosp 2014 in Aspen sehnsüchtig auf einen Erfolg im Slalom. Die größten Hoffnungen lasten dabei auf den Schultern von Liensberger. Die 23-Jährige hat sich in der Saison bisher ausgezeichnet geschlagen, war zweimal Dritte in Levi, jeweils Zweite am Semmering und in Zagreb, wartet aber noch auf ihren ersten Erfolg im Weltcup.

Liensberger hatte vor fünf Jahren in Flachau ihr Weltcupdebüt gefeiert und vor zwei Jahren auf der "Hermann Maier Piste" als Dritte ihren ersten Podestplatz geholt. Vlhova hatte die Slaloms 2019 und 2020 in Flachau für sich entschieden, 2018 war Shiffrin ganz oben am Podest gestanden. Ihr letzter Erfolg in einem Torlauf datiert aus dem Jahr 2019, als sie kurz vor Jahreswechsel in Lienz gewonnen hatte. (red, 12.1.2021)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Damen am Dienstag in Flachau

1. Durchgang:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 54,04 Sek.

2. Wendy Holdener (SUI) 54,12 +0,08

3. Petra Vlhova (SVK) 54,18 +0,14

4. Katharina Liensberger (AUT) 54,37 +0,33

5. Michelle Gisin (SUI) 55,13 +1,09

6. Irene Curtoni (ITA) 55,15 +1,11

7. Kristin Lysdahl (NOR) 55,46 +1,42

8. Chiara Mair (AUT) 55,50 +1,46

9. Katharina Truppe (AUT) 55,59 +1,55

10. Laurence St-Germain (CAN) 55,69 +1,65

11. Katharina Huber (AUT) 55,71 +1,67

12. Lena Dürr (GER) 55,92 +1,88

. Paula Moltzan (USA) 55,92 +1,88

14. Camille Rast (SUI) 55,97 +1,93

15. Martina Dubovska (CZE) 56,04 +2,00

nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

32. Katharina Gallhuber (AUT) 56,98 +2,94

34. Franziska Gritsch (AUT) 57,08 +3,04

. Bernadette Lorenz (AUT) 57,08 +3,04

40. Marie-Therese Sporer (AUT) 57,40 +3,36

Ausgeschieden im 1. Durchgang:

Magdalena Egger (AUT)