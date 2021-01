Derzeit kommt es in Teilen des Versorgungsgebiets der Wiener Netze zu Unterbrechungen der Stromversorgung.

Am Rande des 23. Wiener Gemeindebezirks und in den Gemeinden Hochrotherd, Kaltenleutgeben, Perchtoldsdorf, Sittendorf, Sparbach und Sulz ist es am Dienstagabend zu einem Stromausfall gekommen. Das gaben die Wiener Netze auf ihrer Webseite bekannt.

Um 21.28 Uhr sei der Strom ausgefallen. Um 1.10 Uhr konnte das Problem behoben werden. Laut der Webseite der Wiener Netze war die Ursache für die Versorgungsunterbrechung ein technisches Gebrechen. (red, 12.1.2021)