Der erste Platz geht an Francesco Gioia (ein in Großbritannien lebender Italiener) mit seinem Foto "Lady in Red in Green Park, London aus der Serie 'Wake up in London'". (max, 13.1.2021)

All About Photo: www.all-about-photo.com via photopublicity.com

AAP Magazine: www.all-about-photo.com/photo-publications/all-about-photo-magazine.php