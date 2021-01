Eilmeldung: Sie haben gerade die Pushnachricht angeklickt, die Sie von DER STANDARD abonniert haben. Eilmeldungen aus aller Welt und zu allen möglichen Themen, die uns bewegen, erreichen Sie so über den direktesten Weg, den wir Ihnen anbieten können: Auf ihrem mobilen Endgerät.

Uns im Newsroom würde sehr interessieren, wie es Ihnen mit unseren Push-Nachrichten geht: Was gefällt Ihnen? Was machen wir gut? Wo können wir uns verbessern? Wie nutzen Sie unsere Notifications?

Dazu möchten wir Sie zu einem Austausch mit jenen von uns hier in der Redaktion einladen, die Ihnen täglich unsere Push-Nachrichten aufs Handy schicken – natürlich ganz Corona-konform in einem Online-Chat. Melden Sie sich bitte unter chefredaktion@DerStandard.at, und geben Sie bitte auch gleich an, welcher der Termine am 27. und 28. Jänner von 18:00-20:00 Uhr Ihnen zusagen würde. Wir werden dann einige Interessenten auswählen und einladen.

Wir freuen uns auf spannende Abende mit Ihnen! (roda, 13.1.2021)