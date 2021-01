Die Online-Enzyklopädie feiert ihren 20. Geburtstag. Was haben Sie in diesen Jahren alles gesucht und erfahren? Berichten Sie von Ihren Such-Faibles im Forum!

Wie oft nutzen Sie die Plattform? Foto: LIONEL BONAVENTURE AFP

Was sind Seepocken, worum handelt es sich bei einem Hexenfenster, und was waren Charles Darwins letzte Worte? Möchte man sich über etwas informieren, über das man nichts oder nur wenig weiß, nutzt man gern die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Und das seit bereits zwanzig Jahren. Es gibt vermutlich wirklich kaum etwas, was man auf diesem Weg nicht herausfindet. Klarerweise empfiehlt es sich, auch die Quellen zu prüfen, denn jeder, der möchte, kann einen Beitrag verfassen.

Unendliches Wikipedia-Universum

Während man im Alltag bei der schnellen Suche nach Information wohl kaum in den Untiefen der Wikipedia versinken wird, kann einem das, hat man etwas mehr Zeit, leicht passieren. Die Informationsflut ist schier unendlich. So kommt man schnell von einem Beitrag zum nächsten, wie auch dieser User bestätigen kann:

Diese Such-Gelüste und die zahllosen skurrilen Informationen, die man unter anderem dabei findet, machen sich auch Seiten wie Buzzfeed oder Instagram zunutze. So gibt es dort zum Beispiel Sammlungen der bizarrsten oder gruseligsten Beiträge und amüsante Ausschnitte aus den Tiefen des Wikipedia-Universums. Und das Suchen kann sogar zu einem Spiel werden, wie dieser Beitrag zeigt:

Welche Wikipedia-Such-Faibles haben Sie?

Wie oft nutzen Sie die Seite? Welche absurden Informationen und Artikel haben Sie bereits gefunden? Haben Sie selbst schon einmal einen Beitrag verfasst? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.1.2021)