Die "Lach- und Sachgeschichten" mit der Maus werden im März 50 Jahre alt. Foto: WDR/Trickstudio Lutterbeck

Köln – Die "Sendung mit der Maus" feiert ihren 50. Geburtstag mit einem Blick in die Zukunft. Das kündigte der WDR am Dienstag in Köln an. Am 7. März – genau 50 Jahre nach den ersten "Lach- und Sachgeschichten" im Fernsehen – zeigen ARD und KiKa "Die Geburtstagssendung mit der Maus" unter dem Motto "Hallo Zukunft". Die Macher hinter der Maus wollen herausfinden, was es in den kommenden 50 Jahren zu erleben gibt. Themenideen zur Welt von morgen hätten Kinder eingeschickt.

Schon am Abend zuvor (6. März) zeigt das Erste "Frag doch mal die Maus – Die große Geburtstagsshow" mit Moderator Eckart von Hirschhausen (53) und den "schönsten Erinnerungen aus fünf Maus-Jahrzehnten". Gratulanten sind unter anderem Moderatorin Barbara Schöneberger (46), Moderator Günther Jauch (64) und Musiker Mark Forster (38). Darüber hinaus sind weitere Aktionen geplant. Logos sollen auf Fahrzeugen etwa der Müllabfuhr oder der Polizei auf das Jubiläum der Kindersendung aufmerksam machen. Auch ein Hubschrauber-Landeplatz in Bonn wird die Maus begrüßen.

Zeitlose Maus

Die Maus sei zeitlos, gehe aber trotzdem mit der Zeit, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow über die Leistung des TV-Nagers im vergangenen halben Jahrhundert. Dazu gehöre, dass sie sich nicht fundamental verändere. "Der Leibesumfang der Maus ist immer derselbe – so ein gemütlicher Leibesumfang. Sie spricht nicht, auch das haben wir nicht geändert. Sie macht non-verbale Kommunikation", zählte Buhrow auf.

Seit dem Beginn der Maus-Saga haben sich die Aktivitäten in diverse Richtungen erweitert. Mittlerweile gibt es etwa ein Maus-Programm zum Hören und eine App. "Als wir angefangen haben, hat noch kein Mensch daran zu denken gewagt, dass das jemals so eine langlaufende Sendung werden würde", sagte Miterfinder Armin Maiwald. Dabei hatte die Maus zu Beginn ihrer Karriere Konkurrenz von einem Nilpferd. "In der Redaktion war damals auch die Diskussion: Sollen wir das Nilpferd nehmen? Oder sollen wir die Maus nehmen?", berichtete der 80-Jährige. Dann habe man sich für die Maus entschieden. Vorlagen seien damals eingereichte Bildergeschichten gewesen. Die "Lach- und Sachgeschichten" hatten ihre Fernsehpremiere am 7. März 1971. (APA, 13.1.2021)