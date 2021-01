Hätten sich ein Happy End verdient: Thelma und Louise. Foto: MGM

Der Film endet, der Abspann läuft, es wird hell im Kinosaal. Und zurück bleibt oft nur die ungläubige Frage: "DAS war das Ende?" Das hätte man selbst als Drehbuchautor doch bestimmt besser hinbekommen. Auch die Filmplattform IMDB stellte auf Facebook die Frage nach alternativen Wunschenden. Sieht man sich die Antworten an, wird deutlich, wie viele sich einfach nur ein Happy End wünschen. Thelma und Louise am Strand in Mexiko, wie sie mit Margaritas anstoßen und zufrieden aufs Meer schauen. Jack, der locker neben Rose auf der Türe Platz gehabt hätte und nicht im Eismeer hätte ertrinken müssen. Ein hörbares Ende zu "Lost in Translation".

Doch eine gewisse Dosis Realität und Pessimismus schadet oft genug auch in der Filmwelt nicht. Das ursprünglich geplante "Pretty Woman"-Ende hätte vorgesehen, dass Vivian am Ende der vereinbarten Woche von Edward einfach aus dem Auto geworfen wird. Von Rosen, Opernarien und einer romantischen Szene auf der Feuertreppe ist das recht weit entfernt. Auch das Ende des Horrorfilmerfolgs "Get Out" war um einiges düsterer – und realitätsnaher – vorgesehen:

Fear: The Home Of Horror

Welches alternative Filmende wünschen Sie sich?

Wie würde die Szene aussehen? Skizzieren Sie sie im Forum! (aan, 18.1.2021)