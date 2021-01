Seit Kurzem ist Elon Musk der reichste Mann der Welt, was ihm zusätzliche Aufmerksamkeit einbrachte.

Foto: Epa / Alexander Becher

Vier Tage nachdem Tesla-CEO Elon Musk auf Twitter seine Follower dazu aufrief den Messenger-Dienst Signal zu nutzen, explodierte plötzlich der Aktienkurs von Signal Advance, einem Komponentenhersteller. Die Non-Profit-Organisation Signal, die zuletzt als große Whatsapp-Alternative gefeiert wurde, ist hingegen gar nicht an der Börse.

Teures Missverständnis



Offenbar hatten sich die Follower von Musk am 11. Jänner dazu entschlossen ihr Geld dem Vorschlag entsprechend zu investieren. Aufgrund der ähnlichen Namen wurden jedoch Aktien von Signal Advance gekauft, was zu einem Wertanstieg des Unternehmens von 438 Prozent führte. 2014 gestartet, konnte Signal Advance bis 2016 keinen Umsatz erzielen. Dank der unvorsichtiger Investoren, ist der Komponentenhersteller jetzt mehr als drei Milliarden Dollar (2,46 Millionen Euro) wert.



Was Profis voraussichtlich nicht passiert wäre, zeigt die Schwächen von privaten, schlecht informierten Investoren. Einen ähnlichen Fall gab es bereits 2019. Obwohl Leute eigentlich Anteile an der Video-Kommunikations-Plattform Zoom kaufen wollten, wurde fälschlicherweise in Zoom Technologies investiert. Da auch 2020 zahlreiche Investoren die beiden Firmen verwechselten, mussten US-Behörden im März 2020 sogar den Handel von Zoom Technologies einfrieren, um weitere Konfusion zu verhindern. (red, 13.1.2021)