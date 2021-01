Kathrin Glock war am Dienstag nach mehreren Absagen und einer Strafe schließlich doch im U-Ausschuss erschienen. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Kathrin Glock ist nicht mehr Teil des Aufsichtsrats der für die Flugsicherung zuständigen Austro Control GmbH (ACG). Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat die Unternehmerin und Ehefrau des Waffenproduzenten Gaston Glock am Mittwoch mit sofortiger Wirkung aus dieser Funktion abberufen. "An das Verhalten eines Aufsichtsrats eines öffentlichen Unternehmens sind höchste Anforderungen zu stellen. Die zum Ausdruck gebrachte Geringschätzung gegenüber einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss ist damit keinesfalls vereinbar", erklärt Gewessler in einer Aussendung.

Glock wurde am Dienstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss befragt. Ihr Mann war als vermeintlicher Parteispender von Ex-Vizekanzler und -FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Video genannt worden. Sie selbst hatte ihr Mandat in der Austro Control vom ehemaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) angeboten bekommen.

Wegen mehrmaliger Absage der Teilnahme am U-Ausschuss musste die 40-Jährige bereits eine Beugestrafe von 2.000 Euro leisten. Ihr Grund für die Absagen: Sorge um die Gesundheit ihres 91-jährigen Mannes. Deswegen wurde am Dienstag eine Sonderlösung gefunden: Glock wurde in einem separaten Raum per Videoübertragung befragt. Ihre Qualifikation für den Aufsichtsratsjob argumentierte die Unternehmerin dort mit ihrer Erfahrung in etlichen Positionen im Glock-Konzern. FPÖ-Chef Hofer habe sie in einem Tierheim kennengelernt.



Den frei gewordenen Sitz im Aufsichtsrat wird Judith Engel übernehmen. Sie leitet seit 1. Jänner 2021 die auch für Luftfahrt zuständige Verkehrssektion im Klimaschutzministerium. (brun, 13.1.2021)