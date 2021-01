Wie viel war auf den Pisten los? Foto: APA/JOHANN STROH

"Einzelfälle" seien die Bilder von dichtgedrängten Menschenmassen vor österreichischen Skiliften in den letzten Tagen und Wochen gewesen, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Tatsächlich kam es in einigen Skigebieten zu Staus auf Zufahrtsstraßen, gesperrten Parkplätze, und der frühzeitigen Auslastung der ohnehin schon eingeschränkten Kapazitätsgrenzen – besonders im Einzugsgebiet großer Ballungsräume.

Wie es derzeit auf seinem "Hausberg" aussieht, davon berichtet dieser User:

Eher viel los war laut User "da papa" in St. Corona am Wechsel:

User "l'oscar" erzählt von Wartezeiten an Liften und vollen Shuttles:

