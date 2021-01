Eine Ansicht von Gaza-Stadt. Foto: EPA / Mohammed Saber

Tel Aviv / Gaza – Nach Schüssen militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen hat Israels Armee am Mittwoch Ziele in dem Gebiet an der Mittelmeerküste angegriffen. Ein Panzer habe auf mehrere Posten der dort herrschenden islamistischen Hamas geschossen, teilte die Armee mit. Zuvor hätten Unbekannte mehrere Schüsse auf ein israelisches Militärfahrzeug an der Grenze abgegeben. Dabei sei niemand verletzt worden. Das Fahrzeug sei aber leicht beschädigt worden.

Waffenruhe im vergangenen August verkündet

Im August vergangenen Jahres hatte die Hamas nach Vermittlung Katars eine Waffenruhe mit Israel verkündet. Danach gab es bereits mehrere Verstöße. Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. In dem Küstengebiet leben etwa zwei Millionen Menschen unter sehr schlechten Bedingungen. Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. (APA, dpa, 13.1.2021)