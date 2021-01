Neuer Moderator der Tages-"ZiBs": Stefan Hartl. Foto: ORF/Hans Leitner

Stefan Hartl verstärkt das Team der Moderatorinnen und Moderatoren der "Zeit im Bild"-Ausgaben in der Früh und um 13.00 Uhr in ORF 2. Der 40-jährige Oberösterreicher präsentiert die Tages-"ZiB"s abwechselnd mit Margit Laufer, Marie-Claire Zimmermann, Rosa Lyon und Peter Teubenbacher. "

Die 'ZIB' präsentieren zu dürfen ist eine großartige Sache, dass ich nun fix zum Team gehöre, ehrt mich sehr; ebenso die Chance, in unübersichtlichen Zeiten ein wenig zur journalistischen Einordnung beitragen zu können", freute sich Hartl, der sowohl in der "ZiB"-Außenpolitik als auch in der Wirtschaftsredaktion tätig war, in einer Aussendung des ORF. (APA, 13.1.2021)