Zuletzt setzte Electronic Arts das Spiel "Star Wars Squadrons" um.

Foto: EA

Obwohl zuletzt vor allem Electronic Arts für die Umsetzung von Star-Wars-Spielen verantwortlich war, darf sich nun erstmals Ubisoft an der starken Lizenz versuchen. Das verkündete der französische Entwickler und Publisher am 13. Jänner via Pressemitteilung.

Das richtige Team



Massive Entertainment bewies in der Vergangenheit, stabile Spiele für ein großes Publikum machen zu können. Mit dem Multiplayer-Shooter The Division baute man in den letzten fünf Jahren eine große Fangemeinschaft auf, die trotz kleinerer Rückschläge mit dem laufenden Service des Spiels zufrieden ist. Speziell in Zeiten, in denen jeder Publisher danach giert mit Service-Games Spieler über mehrere Jahre zu binden, macht das finnische Entwicklerstudio zu einer offensichtlichen Wahl für dieses Projekt.

Bis jetzt gibt es nur Logos zum Betrachten. Foto: Disney / Ubisoft

Electronic Arts dürfte die Entscheidung weniger freuen, waren sie doch zuletzt für Spielumsetzungen aus dem Star-Wars-Universum verantwortlich. Nach dem missglückten Battlefront 2 schien sich Lizenzhalter Disney jedoch nach Alternativen umzusehen. "Electronic Arts war und wird ein wichtiger strategischer Partner für uns sein und bleiben," erklärt Disney Games Chef Sean Shoptaw in einem Interview mit Wired. "Wir haben allerdings das Gefühl, es ist auch Platz für andere Entwickler."

Mit einem baldigen Release sollte man nicht rechnen. Mehr Informationen zum Spiel verspricht Ubisoft zu einem späteren Zeitpunkt. Entwickler Massive Entertainment sucht in jedem Fall bereits an mehreren Positionen nach Verstärkung. (aam, 13.1.2021)