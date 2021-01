Felix Leitner als bester ÖSV-Athlet in Oberhof auf Platz 19

Runde Sache. Foto: AFP/SCHWARZ

Oberhof – Der Norweger Johannes Thingnes Bö hat am Mittwoch den 10-km-Sprint in Oberhof gewonnen und seinen bereits 50. Weltcup-Sieg gefeiert. Der Weltcup-Leader kam fehlerfrei nach 24:43,6 Minuten ins Ziel, 12,4 Sekunden vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid. Dritter wurde der Deutsche Arnd Peiffer (+27,9/0 Schießfehler). Die Österreicher landeten nicht im Spitzenfeld. Einziger ÖSV-Mann in den Top 20 war ein fehlerfreier Felix Leitner als 19. mit 1:17,3 Minuten Rückstand.

Der 27-jährige Bö hat mit seinem nicht als Weltcuperfolg zählenden Olympiasieg in Pyeongchang 2018 bisher 51 Karrieresiege geholt. Nur Norwegens Legende Ole Einar Björndalen (94 Weltcupsiege/95 Karrieresiege) und der Franzose Martin Fourcade (79/83), die beide nicht mehr aktiv sind, haben mehr Erfolge geholt als Bö.

Aus österreichischer Sicht kam nur noch Harald Lemmerer als 32. (+1:52,0/1 Strafrunde) in die Weltcup-Punkteränge. David Komatz verpasste diese als 41. (1) hauchdünn um eine Zehntelsekunde. Simon Eder (47./2) und Patrick Jakob (84./1) blieben ebenso ohne Zähler. (APA, 13.1.2021)

Ergebnisse Biathlon-Weltcup vom Mittwoch in Oberhof (GER):

Männer, Sprint (10 km):

1. Johannes Thingnes Bö (NOR) 24:43,6 Min./0 Schießfehler

2. Sturla Holm Laegreid (NOR) +12,4 Sek. (0)

3. Arnd Peiffer (GER) +27,9 (0).

Weiter:

19. Felix Leitner +1:17,3 (0)

32. Harald Lemmerer +1:52,0 (1/1 Fehler=1 Strafrunde)

41. David Komatz +2:07,4 (1)

47. Simon Eder +2:14,0 (2)

84. Patrick Jakob (alle AUT) +3:36,8 (1).

Weltcup-Gesamtstand nach 12 Rennen:

1. J. Bö 582 Punkte

2. Laegreid 535

3. Johannes Dale (NOR) 474.

Weiter:

19. Eder 226

27. Komatz 132

29. Leitner 116

35. Julian Eberhard (AUT) 99

55. Lemmerer 25