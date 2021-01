Künftig werden Impfstraßen auch in Großbetrieben möglich

Tests für Mitarbeiter sollen kostenlos angeboten werden. Foto: Imago

Wien – Koalition und SPÖ haben sich Mittwochnachmittag auf das "Reintesten" in den Urlaub und zu Veranstaltungen geeinigt, wie mehrere Verhandler bestätigten. Das Gesetz dazu wird noch im Laufe des Tages fertiggestellt und soll am Donnerstag vom Nationalrat beschlossen werden. Die Koalition war davor den Sozialdemokraten noch in einigen Punkten entgegengekommen.

So wird nun im Gesetz explizit klargestellt, dass die Tests für Mitarbeiter kostenlos sein werden. Zudem wird eine Basis dafür geschaffen, dass in Betrieben sowohl Test- als auch in späterer Folge Impfstraßen errichtet werden können, die vom Bund finanziert werden.

Kein Reintesten für Gastro

Außerdem sollen die sogenannten Wohnzimmertests arbeitsrechtlich entsprechend verankert werden. In Sachen Gastronomie geben sich die Sozialdemokraten offenbar mit einer Zusicherung des Gesundheitsministers zufrieden, dass für diesen Sektor kein "Reintesten" geplant ist. Ziel der Gesetzesinitiative sind in erster Linie Veranstaltungen und der Tourismus.

Auch in Sachen Generalkollektivvertrag hat es Fortschritte gegeben, wie aus Sozialpartner-Kreisen zu hören war. Dabei dürfte unter anderem fixiert werden, dass Tests während der Arbeitszeit absolviert werden können und eine Maskenpause kommt. (APA, 13.1.2021)