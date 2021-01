Timothy Fosu-Mensah im Einsatz. Foto: AFP/ RICHARD HEATHCOTE

Leverkusen – Der deutsche Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat den dreifachen niederländischen Nationalspieler Timothy Fosu-Mensah vom englischen Tabellenführer Manchester United verpflichtet. Der Rechtsverteidiger unterschrieb beim Club der ÖFB-Teamspieler Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic einen Vertrag bis 2024. Da sein Vertrag in Manchester zum Saisonende ausgelaufen wäre, ist die Ablösesumme überschaubar. Nach Medienberichten soll sie bei unter zwei Millionen liegen.

Fosu-Mensah soll die Probleme Bayers auf der rechten Abwehrseite lösen. Der im Sommer von Atletico Madrid für ein Jahr ausgeliehene Santiago Arias zog sich nach einem Einsatz für Bayer einen Wadenbeinbruch zu, Ex-Kapitän Lars Bender ist häufig verletzt und wird am Saisonende seine Karriere beenden. Zuletzt half Dragovic als Rechtsverteidiger aus.

Fosu-Mensah war in Manchester zuletzt auch nur Ersatz. In der Premier League wurde er nur am ersten Spieltag eingesetzt, in der Champions League kam er zu zwei Kurzeinsätzen. (APA/dpa)