In Spiellaune. Foto: imago images/Panoramic International/Kalut

Antwerpen – Raphael Holzhauser hat seine imposante Scorer-Bilanz in der belgischen Fußball-Jupiler-Pro-League weiter aufgebessert. Der ÖFB-Teamspieler bereitete den einzigen Treffer seines Clubs Beerschot beim 1:1-Heimremis gegen Cercle Brügge am Mittwochabend mit einem Idealpass vor. Für den 27-Jährigen war es bereits der zehnte Assists, daneben hat er auch elfmal selbst ins Tor getroffen. Bei 21 Scorerpunkten hält neben ihm in der Liga bisher nur Genks Paul Onuachu. (APA, 13.1.2021)