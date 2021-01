2020 starben über 90.000 Leute in Österreich. Foto: imago images/epd

Wien – Neue Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass im Jahr 2020 zehn Prozent mehr Menschen in Österreich starben als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Die Daten ermöglichen nun erstmals eine Einschätzung darüber, wie das Jahr 2020 die Lebenserwartung verändert hat.

"Die Lebenserwartung ist im Corona-Jahr 2020 gegenüber 2019 um rund ein halbes Jahr gesunken und liegt bei Männern nun bei 78,9 Jahren und bei Frauen bei 83,7 Jahren", heißt es auf der Website der Statistik Austria. Noch 2010 lag die Lebenserwartung bei 77,7 bzw. 83,2 Jahren. Man wagt allerdings auch einen Ausblick: "Mit einer starken Verbreitung der Impfungen und nach Bewältigung der Pandemie ist anzunehmen, dass die Lebenserwartung mittelfristig wieder auf den Wachstumstrend einschwenken wird". Ähnliches würden die Erfahrungen aus stärkeren Grippejahren zeigen. Insgesamt starben im Jahr 2020 90.000 Menschen.

Wochenweise betrachtet sank die Übersterblichkeit in der 52. Kalenderwoche wieder etwas ab, ist aber immer noch sehr hoch im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren – sie liegt bei 22 Prozent. In der 53. Kalenderwoche wurden 28 Prozent mehr Todesfälle verzeichnet, als in den Jahren 2014 bis 2019. Am höchsten war die Übersterblichkeit in der Kalenderwoche 49, nämlich bei 59 Prozent. In dieser Woche starben 2.500 Menschen mehr als in der Vergleichswoche. (elas, 14.1.2020)