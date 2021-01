Nach intensiven Schneefällen und starkem Wind in der Nacht herrscht am Donnerstag in Vorarlberg Lawinengefahr der Stufe vier

Bis zum Freitag werden in den meisten Teilen Vorarlbergs 50-100 Zentimeter Neuschnee erwartet. Foto: DIETMAR STIPLOVSEK

In Westtirol und Vorarlberg ist der tiefe Winter eingezogen: Am Donnerstag waren Orte am Arlberg nicht auf dem Straßenweg erreichbar, Straßenverbindungen wurden vorerst gesperrt. Bei tiefwinterlichen Fahrverhältnissen blieben im ganzen Land immer wieder Fahrzeuge hängen. Mit einem Nachlassen der Schneefälle wird erst am Nachmittag gerechnet.



Bis Donnerstagfrüh fielen verbreitet 40 bis 50 Zentimeter Neuschnee, lokal auch mehr. Dabei kehrte der Winter auch in den Niederungen ein. Oberhalb der Waldgrenze wurde Lawinenwarnstufe vier ausgerufen, die Hauptgefahr ging vom Neu- und Triebschnee aus. Es seien spontane Lawinenabgänge zu erwarten, auch einzelne Wintersportler seien in der Lage, Schneebretter auszulösen, hieß es beim Lawinenwarndienst.

Abgeschnittene Orte am Arlberg

Besonders heikel gestalteten sich die Verhältnisse am Arlberg: Die Arlberg-Schnellstraße (S16) war zeitweise wegen hängen gebliebener Fahrzeuge gesperrt. Wegen Lawinengefahr nicht befahrbar war laut ÖAMTC auch die Arlbergstraße (L197) zwischen Langen am Arlberg und St. Anton. Damit waren die Vorarlberger Arlberg-Orte zunächst nicht mehr auf dem Straßenweg erreichbar. Ebenfalls gesperrt war der hinterste Abschnitt der Bregenzerwaldstraße (L200), womit auch Warth von der Umwelt abgeschnitten war. Auch in anderen Regionen in Vorarlberg mussten Verkehrsteilnehmer lange Verzögerungen in Kauf nehmen. (APA, 14.1.2021)