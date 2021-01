Weibliche Figuren hatten in der Spieleserie bisher vor allem Nebenrollen.

Foto: Rockstar

Acht Jahre sind seit dem Release von Grand Theft Auto 5 bereits vergange,n und noch immer wurde offiziell keine Fortsetzung angekündigt. Im Internet brodeln aber schon diverse Gerüchte. Die größte Angst: dass GTA Online künftig die klassische Erzählweise von Einzelspieler-Games ersetzen könnte.

20 Jahre Gangsterleben



Grand Theft Auto (GTA) ist seit 1997 fester Bestandteil der Videospielgeschichte und hat viel zur popkulturellen Verbreitung und Wahrnehmung des Mediums beigetragen. Während die ersten beiden Teile die Verbrecherlaufbahn des Protagonisten noch aus der Vogelperspektive zeigten, wechselte man mit GTA 3 in eine für damalige Verhältnisse aufwendige 3D-Spielwelt. Inspiriert durch Mafia-Filme wie Goodfellas, setzte man mit diesem Spiel 2001 einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft. Die ganze Erzählweise wirkte trotz des Comic-Stils sehr erwachsen. Mit den Folgespielen Vice City und San Andreas schuf man Spiele, die sowohl durch ihre erzählten Geschichten als auch lebendigen Spielwelten die Konkurrenz weit hinter sich ließen.

Die Serie startete 1997 aus der Vogelperspektive. Foto: Rockstar

Nach dem ebenfalls erfolgreichen GTA 4 folgte GTA 5, welches eine neue Ära einleiten sollte. Erschienen 2013 für die Playstation 3 und die Xbox 360, wurde das Spiel im Jahr darauf auch für die folgende Konsolengeneration umgesetzt. Das Spiel selbst erzählt die Geschichte von drei sehr unterschiedlichen Charakteren, deren Erlebnisse man einigermaßen parallel miterleben konnte. Neben einigen sehr kontroversen Szenen – so musste man unter anderem eine Folterszene aktiv begleiten – konnte der Erfolg der Serie auch mit diesem Teil fortgesetzt werden. Abgesehen von den knapp 120 Millionen verkauften Exemplaren führte Entwickler Rockstar Games GTA Online ein, was die ganze Strategie der erfolgreichen Marke ändern sollte.

Games as a Service

Alle vier bis sieben Jahre ein Spiel um 70 Euro zu verkaufen kann bei großem Erfolg viel Geld einbringen. Mit GTA 5, das 200 Millionen Euro Produktionskosten verschlang, konnte bereits drei Tage nach dem Erscheinen ein Umsatz von einer Milliarde Dollar erzielt werden. Damit brach man sämtliche bis dahin bestehenden Rekorde. Sogar für Playstation 5 und Xbox Series X/S wird derzeit an einer technisch verbesserten Version gearbeitet, die im Herbst 2021 erscheinen soll. Damit wäre das Spiel für drei Konsolengenerationen umgesetzt worden.

"GTA San Andreas" wurde im Laufe der Jahre auch für iOS und Android umgesetzt. Foto: Rockstar

Den meisten Umsatz generiert jedoch GTA Online. Der Mehrspielermodus lässt den Spieler einen Charakter erstellen und dann die Welt erkunden, Missionen spielen und gemeinsam mit Freunden Unsinn treiben. Laufend erscheinen neue Inhalte für diesen Modus, seien es Missionen oder auch mögliche Besitztümer wie Autos oder Kleidung. Allein bis 2016 soll Rockstar Games damit 500 Millionen Dollar verdient haben. Nachdem noch immer laufend Inhalte veröffentlicht werden und das Spiel auch 2020 in den 100 umsatzstärksten Spielen des Jahres auf Steam aufgetaucht ist, scheint der Erfolg bis heute anzuhalten. So wurden auch nie die Schreie nach einem neuen GTA-Teil laut, wie es sonst wohl der Fall gewesen wäre. Doch was ist mit den Leuten, die sich nicht für die Online-Variante interessieren? Kommt noch ein GTA 6?

Gerüchte, Gerüchte

Rockstar selbst wollte sich bis jetzt nicht offiziell zum Thema äußern. Obwohl der Abstand zum Vorgänger so groß ist wie nie zuvor, scheint es der Entwickler nicht eilig zu haben – wohl auch wegen des Erfolgs von GTA Online. Dennoch findet man im Netz Gerüchte, die das Erscheinen von GTA 6 prognostizieren. So soll es erneut mehrere Protagonisten geben, darunter auch erstmals eine Frau.

Der Erfolg von "GTA Online" könnte die Serie inhaltlich sehr verändern. Foto: Rockstar

Als Setting geisterte die Geschichte eines Drogenlords durch das Netz, inspiriert durch TV-Serien wie "Narcos". Die Gaming-Website Kotaku behauptete kürzlich, dass ein neuer GTA-Teil seit Anfang 2020 in Arbeit sei. Aus dem Bericht geht ebenfalls hervor, dass die Entwickler ein kleineres Spiel als gewohnt planen, das sie mit laufenden Updates erweitern wollen. Mit diesem Schritt würde der neue Teil in die Fußstapfen von GTA Online treten. Da ein Großteil der Fangemeinschaft aber vermutlich nie GTA Online gespielt hat, sondern die Serie wegen ihrer Story liebt, werden die Entwickler einen neuen Singleplayer-Titel wohl nicht vernachlässigen.

Nachdem neue GTA-Teile in der Regel zumindest zwei Jahre vor ihrem Erscheinen angekündigt wurden, scheint ein Release vor 2023 unrealistisch. Man kann nur hoffen, dass sich Rockstar Games nicht ebenfalls acht Jahre Zeit nimmt, wie das zuletzt bei Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red der Fall war. Zumindest müssen sie in den kommenden Jahren nicht mehr auf Playstation 4 und Xbox One Rücksicht nehmen und können die technischen Möglichkeiten der neuen Generation ausnutzen. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass eine der erfolgreichsten und beliebtesten Videospielserien bald ein Comeback feiert. Und sei es vorerst nur als Ankündigung auf einer der kommenden Gaming-Messen. (aam, 14.1.2021)