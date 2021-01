Wie viel Zeit verbringen Ihre Kinder mit Handy, Tablet und Computer? Foto: gettyimages/istockphoto/miljko

Das Leben spielt sich derzeit hauptsächlich in den eigenen vier Wänden ab. Auch die Freizeitgestaltung beschränkt sich großteils auf Indooraktivitäten, es ist immerhin Jänner und draußen nicht wirklich einladend. Und so fällt auch Kindern und Jugendlichen die Decke auf den Kopf – da ist es nicht verwunderlich, dass bei vielen in Corona-Lockdown-Zeiten auch die Mediennutzung stark steigt. Filme und Serien streamen, ziellos im Internet surfen, mit Freunden und Freundesgruppen Nachrichten austauschen, Videos schauen und sich in Computerspielen verlieren bieten eben willkommene Abwechslung zur eher bitteren Realität. Damit stellen sie auch ihre Eltern vor eine Herausforderung: Wie viel Medienkonsum ist zu viel? Rechtfertigt die Ausnahmesituation stundenlanges Sitzen vor Handy, Tablet und Computer?

Ihre Fragen an die Expertin?

Wenn auch Sie dieses Problem aktuell beschäftigt, schildern Sie Ihre Situation im Forum und stellen Sie Fragen. Wir sammeln diese, und Barbara Buchegger, die pädagogische Leiterin von Saferinternet.at, wird sie beantworten. (aan, 19.1.2021)