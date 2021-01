Eine Bundespräsidentenstichwahlwiederholungsverschiebung, ein historischer Staatsbesuch in China, eine Amtsenthebung der Regierung, zahlreiche Ansprachen, Empfänge, Angelobungen – all das und vieles mehr erinnert an die vier Jahre von Alexander Van der Bellens Amtszeit als österreichischer Bundespräsident. Dabei genießt er jüngsten Umfragen zufolge Lob für seine Amtsführung. Die Mehrheit der Befragten ist mit dem Bundespräsidenten zufrieden und attestiert ihm gute Zusammenarbeit mit der Bundesregierung.

Doch auch zuvor war er als Bundessprecher und Klubobmann der Grünen keine unbekannte Persönlichkeit. Und auch so manche Einblicke in sein Privatleben gewährte der Bundespräsident über die Jahre. Doch was davon haben Sie sich gemerkt, und wie gut erinnern Sie sich an Van der Bellens politische Karriere? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Welches Resümee ziehen Sie nach der vierjährigen Amtszeit Van der Bellens? Teilen Sie Ihr Ergebnis und tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 18.1.2021)